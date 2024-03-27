Для обустройства спортплощадок в Егорьевске передано два участка

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Министерство имущественных отношений Московской области предоставило земельные участки для устройства спортивных объектов в городском округе Егорьевск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В постоянное бессрочное пользование предоставлены два участка: Дворцу спорта «Егорьевск» – 0,18 га для устройства универсальной спортивной площадки в деревне Полбино, спорткомплексу «Мещёра» – 0,73 га для благоустройства футбольного поля с естественным покрытием на ул. Фабричой в Егорьевске.
Она добавила, что в каждом городском округе Подмосковья ежегодно устанавливают новые спортивные площадки, приводят в надлежащий вид уже имеющиеся.
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«Спортивная инфраструктура развивается по федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Примечательно, что самые разные спортобъекты возводятся на сельских территориях. Главное, что там есть спрос на это у жителей», – отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
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Лора Луганская