112: В Крымске живую породистую собаку выкинули в мусорку

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В мусорном баке города Крымск обнаружили живую породистую собаку, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, животное провели среди мусорных пакетов несколько дней. При этом, собака истощена, и явно не доедала прежде, чем попала в мусорку.
Питомца вытащили из контейнера и оказалаи ей первую помощь. Выяснилось, что кто-то выбросил породистого курцхаара. Стоимость щенка это собаки достигает 35 тысяч рублей.
На время поисков нового дома на содержание собаку взяла к себе девушка, которая и спасла «брошенку». В настоящий момент полиция проводит проверку и разыскивает людей, которые выбосили в мусорный бак живую собаку.
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Питомца вытащили из контейнера и оказалаи ей первую помощь. Выяснилось, что кто-то выбросил породистого курцхаара. Стоимость щенка это собаки достигает 35 тысяч рублей.
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Евгения Парфентьева