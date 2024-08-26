В Подмосковье зарегистрировали более 46,6 тыс. объектов по дачной амнистии

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Свыше 46,6 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в рамках дачной амнистии в Московской области с января по июль текущего года, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Собственники с начала года зарегистрировали уже 46,6 тыс. объектов недвижимости. Это на четыре тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.Она добавила, что только за июль текущего года было зарегистрировано более девяти с половиной тысяч объектов недвижимости, из которых свыше 7,2 тыс. являются индивидуальными жилыми домами. Налоговый потенциал этих домов составляет 31,8 млн рублей.
Всего в Московской области выполнено более половины от годового плана по регистрации недвижимости, всего в текущем году на учёт должны поставить около 70 тысяч жилых домов и хозяйственных построек.
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