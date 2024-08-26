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В Подмосковье зарегистрировали более 46,6 тыс. объектов по дачной амнистии

26 августа 2024, 14:31
Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фото: пресс-служба Минимущества МО

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Свыше 46,6 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в рамках дачной амнистии в Московской области с января по июль текущего года, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Собственники с начала года зарегистрировали уже 46,6 тыс. объектов недвижимости. Это на четыре тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Она добавила, что только за июль текущего года было зарегистрировано более девяти с половиной тысяч объектов недвижимости, из которых свыше 7,2 тыс. являются индивидуальными жилыми домами. Налоговый потенциал этих домов составляет 31,8 млн рублей.



Всего в Московской области выполнено более половины от годового плана по регистрации недвижимости, всего в текущем году на учёт должны поставить около 70 тысяч жилых домов и хозяйственных построек.

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#дачная амнистия
#минимущества
#московская область
#подмосковье
#недвижимость
В Московской области за пять лет переработали более 2 млн тонн стекла
26 августа 2024, 14:52

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные комплексы по переработке бытовых отходов переработано более 2 млн тонн стекла за пять лет, сообщили в пресс-службе Минчистоты Московской области. Именно с 2019 года в регионе действует система раздельного сбора отходов.
В Подмосковье всё больше жителей присоединяются к процессу осознанного потребления ресурсов. Для удобства граждан в регионе работают площадки «Мегабака» и сети «ЭКОпунктов», куда можно сдать стеклянную тару, другие отходы и получить за это вознаграждение. Масштабное развитие сети фандоматов на территории области стартовало в 2021 году. Сейчас в более чем 40 городских округах региона действует порядка 670 «ЭКОпунктов», – уточнили в министерстве.
Боксы для сбора стеклотары, крышечек и других отходов установлены и в продуктовых магазинах региона. Бутылки или банки там меняют на бонусы, которые потом можно применить для получения скидок от партнёров проекта.
«Не стесняйтесь узнавать у продавцов в магазине информацию о проекте. Вы не только уточните условия акций, но и продемонстрируете, что такие боксы востребованы у населения», – отметили в пресс-службе.
Полный перечень отходов, которые принимают в Подмосковье на вторичную переработку, можно найти на сайте проекта «Мегабак».

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#подмосковье
#московская область
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Последним контактом Павла Дурова перед задержанием был блогер Гусейн Гасанов
26 августа 2024, 14:29

Фото: istockphoto/KleverLeveL

Последним, с кем контактировал сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров, был блогер Гусейн Гасанов. Предприниматель и программист завтракал в Азербайджане в компании с ним и 24-летней стримершей Юлией Вавиловой.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Спустя несколько часов Дуров и Вавилова отправились в Париж на частном самолёте, принадлежащем миллиардеру. В аэропорту столицы Франции Ле Бурже их уже поджидали французские силовики. Завтрак в блогерской компании проходил в известном в Баку ресторане SHORE HOUSE BAKU, находящемся на берегу Каспийского моря. Заведение принадлежит Эмину Агаларову.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 23 августа. По данным французских СМИ, он находился в розыске за ряд преступлений, совокупный срок наказания за которые может составить до 20 лет тюрьмы.

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В Подмосковье установили более 2 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора
26 августа 2024, 13:33

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Свыше двух тысяч новых серых и синих контейнеров, предназначенных для раздельного сбора мусора, установили в Воскресенском и Алексинском кластерах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Установлено 1754 серых бака для смешанных отходов: остатков пищи, средств личной гигиены и пр., а также 447 синих баков для сухих и чистых отходов, которые отправятся на вторичную переработку. Это стекло, макулатура, металл, пластик и тетрапак», — говорится в сообщении.
Объём новых контейнеров составляет 1,1 метра кубического, каждый бак оснащён укреплёнными колёсами и ручками, чтобы его было легко выкатывать к мусоровозу.

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#минчистоты
#мусор
#раздельный сбор мусора
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Для украшения Химок ко Дню города используют более 2 тыс. композиций из флагов
26 августа 2024, 13:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Свыше двух тысяч композиций из флагов будет использовано для украшения Химок ко Дню города, особое внимание планируется уделить центральным улицам и площадям, кроме того, флаги установят на опорах освещения вдоль дорог, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Праздничные декорации уже устанавливают в разных местах округа. Композиции из флагов развесят на опоры освещения и поставят на центральных площадях города. Всего будет установлено 2069 таких декоративных элементов», — говорится в сообщении.
Кроме того, праздничными плакатами и афишами украсят общественный транспорт округа, а на 33-х медиаэкранах Химок запустят тематическую анимированную заставку. Украшение города планируется завершить до конца августа.

Отмечается, что в этом году Химки отпраздную 85-летие, в праздничную программу включено свыше 400 мероприятий.

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#химки
#украшения
#день города
#праздник
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В новом учебном году за парты сядут 1 млн 100 тыс. подмосковных школьников
26 августа 2024, 13:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Новый учебный год в Подмосковье начнут 1 млн 100 тыс. школьников, а в детские сады пойдут 427 тыс. ребят.
Такие данные привёл первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн. Он уверен, что система образования Московской области к началу учебного года готова.
«У нас 899 школ и 58 детских садов как отдельных юридических лиц – остальные находятся в составе образовательных комплексов. 1 млн 100 тыс. ребят мы ожидаем в сентябре в школах и 427 тыс. дошкольников. У нас в этом году зачислено на 3 тыс. меньше первоклассников, чем в прошлом году. Но мы понимаем, что наш позитивный прогноз сбудется, и порядка 115 тыс. ребят мы ожидаем в первые классы. Суммарный прирост по контингенту – порядка 41 тыс.», – сказал Бронштейн на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами правительства и главами городских округов Подмосковья.
Важнейший вопрос, по словам зампреда, – инфраструктура.
«Мы открываем 39 новых школ на 38 тыс. мест. Из капитального ремонта выходят 40 школ. Все школы будут открыты», – заверил Бронштейн.
Он добавил, что, помимо этого, к новому учебному году будет достоено 26 детсадов и капитально отремонтирован 21.

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#правительство
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Концерт, ярмарка, мастер-классы: Как прошел форум «100% креатив» в Красногорске
На форуме «100% креатив» в Красногорске каждый нашел себе дело по душе
26 августа 2024, 12:53

Фото: Радио 1

23 августа на Живописной набережной Красногорска состоялся Московский областной форум «100% креатив».
В ходе форума прошла деловая программа с различными секциями-лекциями, спикерами которых стали представители Государственной Думы, Совета Федерации, Московской областной Думы, Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, Министерства культуры и туризма Московской области, Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и другие.

Также на территории проходили концертная программа, выставка-ярмарка и мастер-классы по бисероплетению, рисованию, декорированию, росписям — поделкам своими руками.

Фото: Радио 1

Например, руководитель мастер-класса по рисованию открыток Елена Моисеева — главный художник федоскинской фабрики миниатюрной живописи – рассказала про свой мастер-класс, назвав все его особенности.

«У нас мастер-класс по росписи открытки. Ее можно будет подписать, отправить по почте, подарить любимому человеку. У нас уже есть сюжет и контуры. Сегодня мы нарисовали Иванушку, который летит на лебедях из старого города в новую Москву на эту Набережную. Как бы перемещение из прошлого в будущее. На изготовление такой открытки уходит примерно час, но люди, несмотря на продолжительность, приходят и участвуют», — сказала художница.

Фото: Радио 1

На той же площадке проходил мастер-класс по изготовлению подставок для горячих блюд.
«Мы делаем подставки под горячие кружки, чтобы стол не испортился. Бисер и пайетки нужны для того, чтобы подставка была оригинальная и творческая. Все поделки участники могут забрать с собой, уже примерно 40 человек побывало у нас. В основном детки, но взрослые тоже принимали участие, — поделилась куратор мастер-класса Анна Мусаева.

Программа форума была очень разнообразная, и каждый человек мог найти себе занятие по душе. Кто-то, случайно гуляя по красногорской набережной, не смог пройти мимо и стал участником.

Фото: Радио 1

Например, семья Семеновых, которая живет в Красногорске, проходила мимо и увлеклась уведенным.

«Мы здесь гуляли, увидели и зашли. Дети почти в каждом мастер-классе приняли участие. Сделали браслеты, картины, флэш-тату. У нас двое детей: 12 и 4 года, и оба были задействованы», — поделилась Анастасия Семенова.
Фото: Радио 1

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что часть средств с продаж на выставке-ярмарке будет направлена на помощь жителям приграничных регионов в рамках подмосковной акции «Доброе дело».

Фото: Радио 1

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Воробьёв поставил задачу полностью подготовить все школы к 1 сентября
26 августа 2024, 12:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

К 1 сентября все подмосковные школы должны быть полностью готовы к новому учебному году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«На линейке 2 сентября мы увидим большое количество детей, опять больше, чем годом ранее. Поэтому первый вопрос у нас – готовность школ. Вы знаете, что мы ведём большую работу в рамках президентского проекта капитального ремонта, строим новые школы за бюджетные и внебюджетные средства. Специфика в том, что именно 1 сентября – та дата, когда всё должно быть готово. Весь строительный блок правительства Подмосковья и все главы городских округов подключены к тому, чтобы школы вовремя были подготовлены, сданы, включая благоустройство, учебники, системы безопасности и другие детали», – сказал Воробьёв на совещании с членами правительства и главами городских округов Подмосковья.
Он добавил, что в Подмосковье всегда готовятся к открытию учебного сезона в том числе и в части безопасности. Губернатор подчеркнул, что всегда считает это важным. Но сейчас, в период серьёзных вызовов и угроз, необходимо особенно позаботиться об этом.

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#1 сентября
#учебный год
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«Бархатный сезон»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и Подмосковье
Синоптик Шувалов: сентябрь в Москве и области примет эстафету теплого августа
26 августа 2024, 12:45

Фото: istock/alan64

В Москву и Подмосковье вернулась жара, но долго ли она продлится? Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе.
«Никаких сюрпризов нас не ждет на этой неделе. Сказочная жара будет сегодня и завтра, потом она чуть-чуть поубавит свою прыть, и температура понизится до 25, 26 градусов. Но это произойдёт скорее всего после среды, а к концу недели опять 26-28. Старт бархатного сезона. Есть вероятность небольшого кратковременного дождя, когда будет проходить фронтальный раздел двух антициклонов», — сообщил синоптик.

Он добавил, что сентябрь не будет холодным, а купальный сезон для некоторых людей может продлиться вплоть до последних дней августа.

«Сентябрь примет жаркую эстафету августа. Это более вероятно, чем обрушение какого-то холода. Температура воды будет держаться от 16 до 19 градусов, может, на мелководьях будет немного повыше. Те, кто привычен к этим температурам, как говорят, велком в воду. Но и на берегу можно прекрасно провести время», — сказал собеседник.

В других регионах России, по словам главы прогностического центра «Метео», тоже нет ничего выдающегося.

«Всем районам европейской части грех жаловаться на погоду, если и жаловаться, то на дефицит осадков в южной половине. Будет 25-30 градусов. Тоже вполне хорошая погода. На Урале сначала погреются, а потом температура понизится, и будут кратковременные дожди. Очень сильные дожди с неприятным ветром штормового характерами и осадками до 50-60 мм ожидаются на Курилах», — рассказал эксперт.

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В России возникли сложности с зачислением детей в 10 класс
26 августа 2024, 12:38

Фото: istockphoto/tiero

В некоторых регионах России родители столкнулись с проблемами при зачислении детей в десятый класс. Проблема возникла из-за нового государственного образовательного стандарта.
Этот стандарт даёт школам возможность придерживаться собственных критериев при отборе детей во все десятые классы, передаёт «Коммерсант». С трудностями столкнулись жители Москвы, Иркутской и Челябинской областей и Краснодарского края. В этих регионах ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные десятые классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось.

Родители жалуются на выдавливание детей в колледжи. На стороне тех, кому не удалось добиться зачисления детей в старшие классы, выступила Генеральная прокуратура, где отмечается, что все желающие должны иметь возможность продолжить образование. В ведомстве сообщили, что уже проинформировали о сложившейся ситуации министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

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