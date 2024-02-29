В Подмосковье завершается приём работ на фотоконкурс карты «Стрелка»

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Конкурс на самую креативную фотографию на тему: «Путешествие «Стрелки» проводится в Московской области, конкурсные работы принимаются до 1 марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Желающие принять участие в конкурсе должны подписаться на страницы транспортной карты «Стрелка» в Телеграме и сети «ВКонтакте», сделать креативную фотографию на объявленную тему и опубликовать её на своей странице «ВКонтакте» с хештегом #КартаСтрелка2024, а после этого оставить комментарий к посту с информацией о конкурсе», — говорится в сообщении.По итогам конкурса будут выбраны 15 победителей, они получат лимитированные карты «Стрелка» с изображением символа 2024 года — дракона.
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