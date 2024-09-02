В подмосковном селе Сватково построят очистные сооружения

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Очистные сооружения планируется построить в селе Сватково Сергиево-Посадского городского округа, подряд на эти работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет построить очистные сооружения и поставить туда всё необходимое оборудование. Производительность очистных сооружений составит 1300 кубических метров в сутки, строительство должны закончить в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 815 миллионов 899 тысяч 800 рублей, заявки принимаются до 16 сентября.
Строительство будет финансироваться из бюджета Сергиево-Посадского городского округа.
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