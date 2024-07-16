В Подмосковье завершили расчистку четырёх водоёмов

Видео: пресс-служба Минэкологии МО
Расчистка четырёх водоёмов завершена в трёх городских округах Московской области, работы проводились в рамках региональной программы «100 прудов и озёр», сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«Два водоёма были очищены на территории Пушкинского округа. От топляка и прочего мусора, а также от излишней растительности избавили Клинниковский пруд и пруд в районе деревни Митрополье. Кроме того, был расчищен Холодный пруд в округе Клин и пруд у деревни Рогачёво в Дмитровском округе», — рассказал глава Минэкологии области Тихон Фирсов.Всего было очищено свыше 15 га водной глади.
Работы по расчистке водоёмов проводятся при помощи плавучих экскаваторов-амфибий. Всего до конца года по программе «100 прудов и озёр» в Подмосковье приведут в порядок ещё десять водоёмов.
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Лев Каштанов