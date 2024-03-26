В подмосковном ЖК «Первый квартал» строят школу с прозрачной крышей

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Необычное здание школы, рассчитанной на 1675 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Первый квартал» в деревне Сапроново Ленинского городского округа, работы ведутся под контролем специалистов Главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Школа будет разноэтажной, с атриумом и прозрачной крышей. Проектом также предусмотрены многофункциональные классы и всё необходимое для современного учебного заведения», — говорится в сообщении.Завершить строительство школы должны до конца текущего года.
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