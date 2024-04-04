В Подмосковье жители совершили более 112 миллионов поездок на автобусах Мострансавто

Фото: пресс-служа министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
C начала года пассажиры Мострансавто совершили более 112 миллионов поездок. об этом сообщила пресс-служа министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Чаще всего при поездах в Мострансавто пассажиры используют соц.карты.
Стоит отметить, что самыми популярными маршрутами с начала года стали № 368 «ст. МЦД Долгопрудная - Москва», № 344 «Химки – Москва» и № 348 «Лыткарино (Автостанция) – м. Котельники».
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«Свыше 53 млн трансакций было совершено по социальным картам. По банковским картам зафиксировано 34,6 млн оплат, остальные — по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка». Больше всего поездок совершили пассажиры МАП № 10 г. Королев — почти 17 млн трансакций, более 7 млн поездок оплачено социальными картами», — поделились в пресс-службе
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Мира Полтева