Сотрудникам областного онкодиспансера вручили грамоты Московской областной Думы

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Сотрудники Московского областного онкологического диспансера получили награды от Московской областной думы. Их вручил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Кроме того, работники медицинского учреждения были отмечены грамотами городского округа Балашиха за высокий профессионализм и усердие в работе, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Ведущий юрисконсульт областного онкодиспансера Марина Блинова отметила, что юридический отдел отвечает за представление интересов организации во всех аспектах взаимодействия с внешним миром, начиная с государственных учреждений и заканчивая частными лицами. Таким образом, эта награда служит мощным стимулом для достижения новых успехов.
Московский областной онкологический диспансер — это медицинское учреждение третьего уровня, которое специализируется на оказании помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Оно расположено в Московской области и предлагает комплексные услуги для пациентов со злокачественными новообразованиями.
В диспансере проводятся хирургические операции, химиотерапия, лучевая терапия и паллиативный уход. Он оснащён современным медицинским оборудованием. Кроме того, в нём применяются передовые методики в обнаружении и терапии рака. Благодаря этому обеспечивается высококачественное обслуживание на высшем уровне.
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«Без качественной юридической поддержки невозможно обеспечить стабильное функционирование медучреждения в современных условиях постоянных изменений законодательства и повышенных требований к качеству медицинской помощи. Поэтому такая награда дает большой стимул достигать новых высот», — сказала Блинова.
Игорь Брынцалов (фото: Министерство здравоохранения Московской области)
Московский областной онкологический диспансер — это медицинское учреждение третьего уровня, которое специализируется на оказании помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Оно расположено в Московской области и предлагает комплексные услуги для пациентов со злокачественными новообразованиями.
В диспансере проводятся хирургические операции, химиотерапия, лучевая терапия и паллиативный уход. Он оснащён современным медицинским оборудованием. Кроме того, в нём применяются передовые методики в обнаружении и терапии рака. Благодаря этому обеспечивается высококачественное обслуживание на высшем уровне.
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Дайана Хусинова