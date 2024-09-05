В Подмосковье поддержат вернувшихся с СВО молодых педагогов

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской области дополнительно поддержат молодых педагогов. Соответствующий законопроект приняла в третьем чтении в ходе 91-го заседания Мособлдума, сообщили в пресс-службе подмосковного парламента.
Депутаты отмечали на заседании, что одна из основных задач, которая стоит перед Подмосковьем, – привлечение молодых специалистов в сферу образования.
Он уточнил, что условие здесь следующее: они должны начать педагогическую деятельность в течение года после возвращения со службы.
91-м заседанием подмосковные депутаты открыли осеннюю сессию Мособлдумы.
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«Отдельно в законе мы учли ребят, которые выбрали для себя путь педагога, но отправились защищать нашу Родину в зону СВО. Вернувшись с фронта, они не потеряют статус молодого специалиста, если в течение года продолжат преподавать. Не утратят они и положенные меры поддержки. Также мы хотим наделить статусом «молодой специалист» участников спецоперации, имеющих педагогическое образование», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он уточнил, что условие здесь следующее: они должны начать педагогическую деятельность в течение года после возвращения со службы.
91-м заседанием подмосковные депутаты открыли осеннюю сессию Мособлдумы.
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Лора Луганская