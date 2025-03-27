В подмосковных больницах в этом году запустили 26 единиц тяжёлого оборудования

В среднем россияне съезжают от родителей примерно в 26 лет, при этом большинство (41%) — в съемную квартиру. К соответствующим выводам пришло исследование «СберСтрахование». При этом 12% опрошенных заявили, что съезжать и вовсе не нужно, так как лучше жить всем вместе.