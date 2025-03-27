В подмосковных больницах в этом году запустили 26 единиц тяжёлого оборудования

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В подмосковных медицинских учреждениях с начала года уже заработало 26 единиц тяжёлой медтехники. Две из них запустили 27 марта в Рузской и Королёвской больницах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Для качественной диагностики продолжаем закупать цифровое оборудование в наши медорганизации. С начала года в больницы региона поставили уже 26 единиц тяжёлого оборудования более чем на 884 млн рублей. Сегодня начали работать флюорограф в Рузской больнице и маммограф в Королёвской. Новые аппараты установлены взамен устаревшего оборудования», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.На новом флюорографе в поликлинике Рузы будет проводят порядка 50 исследований в сутки, а на маммографе в поликлинике филиала «Юбилейный» в Королёве – 32. Диагностика бесплатная, по полису ОМС, по направлению лечащего врача.
Как отметили в министерстве, оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
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Лора Луганская