В региональном сосудистом центре спасли 96-летнего пациента с острой сердечной патологией

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи регионального сосудистого центра Сергиево-Посадской больницы спасли жизнь пожилого пациента с острой сердечной патологией. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставили в стационар 96-летнего мужчину с жалобами на острую боль в груди, одышку и затруднённое дыхание. Диагностика выявила у него декомпенсацию сердечной недостаточности. При такой патологии нарушается деятельность органа, что может привести к тяжелым последствиям.
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«В ходе обследования было выявлено поражение коронарных артерий. Для восстановления артерии мы провели реканализацию, при помощи ангиопластики расширили её для улучшения кровотока, а затем провели стентирование правой коронарной артерии. Через восемь дней пациента выписали с хорошим клиническим результатом», – рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения РСЦ Сергиево-Посадской больницы Дмитрий Куртасов.Как отметили в министерстве, ранее пациент уже лечился в региональном сосудистом центре Сергиево-Посадской больницы. Несколько лет назад он перенёс инфаркт миокарда. А после разрыв аорты с кровопотерей 1,5 л мужчину срочно прооперировали и имплантировали сосудистый эндопротез аорты в повреждённый участок.
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Лора Луганская