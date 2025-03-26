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В региональном сосудистом центре спасли 96-летнего пациента с острой сердечной патологией

В Сергиевом Посаде спасли 96-летнего пациента с острой сердечной патологией
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи регионального сосудистого центра Сергиево-Посадской больницы спасли жизнь пожилого пациента с острой сердечной патологией. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставили в стационар 96-летнего мужчину с жалобами на острую боль в груди, одышку и затруднённое дыхание. Диагностика выявила у него декомпенсацию сердечной недостаточности. При такой патологии нарушается деятельность органа, что может привести к тяжелым последствиям.
«В ходе обследования было выявлено поражение коронарных артерий. Для восстановления артерии мы провели реканализацию, при помощи ангиопластики расширили её для улучшения кровотока, а затем провели стентирование правой коронарной артерии. Через восемь дней пациента выписали с хорошим клиническим результатом», – рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения РСЦ Сергиево-Посадской больницы Дмитрий Куртасов.
Как отметили в министерстве, ранее пациент уже лечился в региональном сосудистом центре Сергиево-Посадской больницы. Несколько лет назад он перенёс инфаркт миокарда. А после разрыв аорты с кровопотерей 1,5 л мужчину срочно прооперировали и имплантировали сосудистый эндопротез аорты в повреждённый участок.

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В Клину на месте снесённого деревенского клуба 1952 года разобьют газон
26 марта 2025, 18:23

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В деревне Васильково городского округа Клин снесли здание бывшего деревенского клуба. Объект нежилого назначения находился в аварийном состоянии, рассказали в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Одноэтажное кирпичное здание клуба было построено в 1952 году. Его площадь составляла чуть более 90 кв. м. Со временем прочность и надёжность строительных конструкций снизились, сооружение утратило эксплуатационную пригодность и было заброшено. Полуразрушенную постройку внесена в список для ликвидации и снесли в этом месяце», – рассказал министр правительства по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Сейчас участок очищен от аварийного объекта и строительного мусора. Освободившуюся территорию планируют благоустроить и разбить на этом месте газон.

По данным ведомства, всего в городском округе Клин выявили более 270 объектов незавершённого строительства. Сейчас уже снесено, достроено и приведено в соответствие 205 объектов, то есть 75% от общего количества.

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В Дубне оздоровят яблони исторической аллеи на набережной Волги
26 марта 2025, 18:09

В Дубне решили омолодить историческую яблоневую аллею на набережной Волги. Чтобы продлить жизнь яблоням, сотрудники МБУ «Городские парки» приступили к обрезке деревьев, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Обрезка – важная часть процедуры омоложения яблонь. Зима в этом году покинула регион рано, и теперь важно успеть провести работы до набухания почек.
«Яблоневая аллея Менделеевской набережной – достояние Дубны, любимое место многих поколений горожан. Мы уделяем особое внимание её сохранению. В этом сезоне поставил задачу провести оздоравливающую обрезку деревьев», – отметил глава наукограда Максим Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Все участки на яблонях, где срезают ветви, сразу обрабатывают защитными средствами от грибковых заболеваний. К концу недели работы на яблоневой аллее планируют завершить.

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Серпуховский врач Михайлова назвала главные симптомы туберкулёза
26 марта 2025, 17:56

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове снижается заболеваемость туберкулёзом, сообщила заведующая филиалом «Подольский» Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера Ирина Михайлова. В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом она выступила в управлении Серпуховской больницы с данными об эпидемиологической обстановке в муниципалитете.
«С каждым годом наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. В прошлом году были выявлены 29 человек, в этом – 24. В этом заслуга профилактической работы и медосмотров работников организаций. Благодаря этому удается своевременно выявить заболевание и вылечить пациента», – отметила Михайлова, слова которой приводит пресс-служба администрации городского округа.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Ещё в XIX веке эту болезнь называли «белой чумой» и «чахоткой», а излечиться от неё было почти невозможно. Современная медицина способна не только лечить, но и предотвращать тяжёлые последствия, выявляя заболевание на ранней стадии.
«Врачи-фтизиатры призывают жителей Серпухова внимательно относиться к своему здоровью. Главные симптомы туберкулёза – кашель более трёх недель или покашливание с выделением мокроты, с кровью, боли в груди, потеря аппетита, снижение веса, усиленное потоотделение, особенно по ночам, общее недомогание и слабость, периодическое повышение температуры тела», – перечислили в администрации.
Чтобы оградить себя от заражения туберкулёзом, нужно полноценно питаться, заниматься спортом, не курить и не злоупотреблять алкоголем. К тому же лучше держаться подальше от кашляющих людей, стараться чаще проветривать помещения и содержать их в чистоте.

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В Подмосковье отремонтируют 500 км региональных дорог к малым населённым пунктам
26 марта 2025, 17:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Московской области приведут в порядок 500 километров региональных дорог, ведущих к небольшим населённым пунктам. Работы проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Каждый год мы уделяем большое внимание ремонту дорог в черте малых населённых пунктов и подъездов к деревням, чтобы обеспечить комфортный проезд жителей к домам и социальным объектам. В этом сезоне специалисты Мосавтодора отремонтируют около 200 участков региональной сети, обеспечивающих связь малых населённых пунктов с 37 окружными центрами», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

ВСергиево-Посадском округе обновят покрытие на подъезде от Ярославского шоссе к селу Глинково. В Орехово-Зуевском округе ремонт коснётся дороги, соединяющей посёлок Авсюнино и деревню Дорохово. В Воскресенске новое покрытие появится в селе Марчуги.

В Серпухове ремонт затронет дороги в деревнях Мартьяново и Лужки, а в Чехове — в посёлке Столбовая на улице Школьной. В Шаховской заменят дорожное полотно между деревнями Бурцево и Андреевское, а в Истре — от железнодорожной станции Холщёвики до деревни Глебово и на других участках.

Подробный список участков, включённых в программу ремонта, опубликован на сайте Минтранса Подмосковья.

Обновление сельских и подъездных дорог улучшит транспортную доступность малых населённых пунктов, обеспечив комфортное и безопасное передвижение.

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Чемпионат России по мас-рестлингу пройдет в Люберцах 29 и 30 марта
26 марта 2025, 17:39

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Городской округ Люберцы станет площадкой для чемпионата России по мас-рестлингу, который пройдёт 29 и 30 марта, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из 21 региона страны. Они поборются за медали в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин, а также в абсолютной категории. Подмосковье представят 22 спортсмена.

«Это знаковое событие для отечественного мас-рестлинга и для моего родного городского округа Люберцы. Уверен, что соревнования пройдут на высочайшем уровне», — подчеркнул первый вице-президент федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров.

Торжественное открытие состоится 29 марта в 14:00. 30 марта зрители смогут увидеть поединки в абсолютной категории.

Место проведения: Московская область, г. о. Люберцы, ул. Смирновская, 4, дворец спорта «Триумф». Даты: 29–30 марта 2025 года.

Мас-рестлинг — национальный спорт Якутии, официально признанный в России. В 2003 году его включили во Всероссийский реестр видов спорта, а в 2017 году он получил статус вида спорта РФ.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Это бесконтактное единоборство, в котором участники пытаются либо вырвать палку из рук соперника, либо перетянуть его на свою сторону. Победа присуждается спортсмену, выигравшему два из трёх раундов.

Чемпионат проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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