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В подмосковных домах с октября привели в порядок более 200 чердаков

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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В многоквартирных домах Подмосковья с октября привели в надлежащее состояние более 200 чердаков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.


«По заявкам в Единую диспетчерскую службу с начала октября на 228 чердаках устранены всевозможные нарушения. На чердачном помещении многоквартирного дома проходят инженерные коммуникации горячего водоснабжения и отопления. Чердак – структурный элемент МКД, способствующий улучшению теплоотдачи, и приведение его в надлежащий вид имеют ключевое значение», – отметили в пресс-службе.
После поступления обращения в Единую диспетчерскую службу его направляют в работу управляющей компании. Чаще всего жители обращаются с просьбами ликвидировать на сердаке захламление; восстановить освещение; переоборудовать помещение; устранить повышенную влажность и шум от работы инженерного оборудования; ликвидировать грызунов, насекомых и птиц.

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#минчистоты
#дома
#мкд
#подмосковье
#московская область
Аренда квартир подорожает в России в следующем году
19 ноября 2024, 21:16

Фото: iStock/fizkes

Руководитель отдела по работе с новостройками TYMY Александр Перевозников заявил, что в следующем году ожидается рост цены аренды жилья в России.
Подорожать аренда, по его словам, может на 20-25%.

«Сейчас между арендой и ипотекой без субсидий есть существенный дисбаланс — ежемесячный платёж по ипотеке под 25-28% пока существенно выше арендных ставок на аналогичное жильё. Но эта разница быстро сокращается. Так что даже с ежемесячным платежом стоит помнить важный нюанс: если ипотеку вы берёте сейчас и ежемесячный платеж по ней уже не вырастет, аренда скорей всего продолжит дорожать. В следующем году рост может составить 20-25», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Он уточнил, что при росте инфляции этот рост цен может быть ещё больше.

Ранее сообщалось, что согласно данным сервиса «Яндекс Аренда», в октябре лидерами среди российских городов по доступности аренды жилья стали Омск и Воронеж.

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#недвижимость
#квартира
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На автотрассах появились электронные открытки с выдающимися деятелями России
19 ноября 2024, 20:49

Фото: пресс-служба акции «Улицы в лицах»

В преддверии дней воинской славы и памятных дат в рамках акции «Улицы в лицах», которая уже пять лет объединяет людей в стремлении сохранить память о выдающихся личностях, на федеральных трассах страны покажут цифровые информационные открытки. Они расскажут о значимых личностях, которые внесли весомый вклад в историю нашей страны.
«Мы стремимся сделать историю доступной и интересной для каждого. Электронные открытки – это не только способ познакомить людей с великими именами, но и возможность гордиться нашей страной и её героями», – отметил федеральный координатор акции «Улицы в лицах» Хан Руденко.
С каждым годом проект «Улицы в лицах» привлекает всё больше участников. Актуальность проекта не первый год подтверждается большим интересом как со стороны органов государственной власти, так и со стороны молодёжи.

В этом году в акции приняло участие рекордное количество городов и жителей. К проекту присоединились свыше 74 регионов и более 10 федеральных органов государственной власти. Они делятся своими историями и воспоминаниями о великих людях, оставивших след в культуре и обществе России.

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#сво
#герои
#спецоперация
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Автоэксперт Хайцеэр усомнился в достатке средств на национальную автоплатформу
19 ноября 2024, 20:48

Фото: iStock/Zapp2Photo

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр выразил сомнения в том, что на разработку национальной автомобильной платформы, которая обойдётся в 87,8 млрд рублей, хватит этих денег.
«Этих денег не хватит. Информация о создании платформы и машин, которые в будущем должны появиться навеивает некоторые сомнения в целесообразности делать автомобиль, который отстает от современных реалий по многим показателям», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Хайцеэр.

Специалист считает подобные разработки нецелесообразными и из-за используемых узлов и агрегатов.

А в Кузбассе поддержан проект создания станции техобслуживания и ремонта карьерной техники. Такой проект, в частности, поддержали в городе Прокопьевск. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на «Интерфакс» на новой станции будет обеспечено 49 рабочих мест.

Ранее автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов прокомментировал одобрение Госдумой поправки в проект бюджета на разработку национальной автомобильной платформы, которая обойдётся в 87,8 млрд рублей.

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#автомобиль
#проект
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#информация
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Автоэксперт Золотов оценил эффективность создания национальной автоплатформы
19 ноября 2024, 20:35

Фото: iStock/gopixa

Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов прокомментировал одобрение Госдумой поправки в проект бюджета на разработку национальной автомобильной платформы, которая обойдётся в 87,8 млрд рублей.
Он пояснил, что основная цель всех разработок в том, чтобы отечественный автопром создавал пригодные для езды машины.

«Разработки делаются для того, чтобы потом на них зарабатывать. Автопром предназначен для внутреннего рынка. Мы можем создать любые платформы, но, если не будет сбыта, эти платформы будут простаивать и ни один завод не будет работать в полную мощь. Наш транспорт не нужен для того, чтобы иметь какие-то высоко технологические разработки, главное, чтобы он ездил», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Золотов.

До этого в городе Прокопьевск Кемеровской области приостановили движение трамваев из-за обрыва контактной сети.

«В связи с обрывом контактной сети в районе ПЗША, приостановлено движение трамвайных маршрутов 3, 5, 6 до окончания восстановительных работ. На месте работают аварийные бригады», — приводит «Сiбдепо» сообщение главы города Максима Шкарабейникова.

Ранее директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов заявил, что повышенный уровень масла в двигателе легкового автомобиля может быть опасен, так как может повлечь за собой серьезные неисправности.

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#транспорт
#движение
#завод
#разработки
#авто
#опасность
#машины
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Жители Подмосковья смогут побороться за премии в области образования, науки и техники
Жители Подмосковья смогут побороться за премии по образованию, науке и технике
19 ноября 2024, 20:28

Фото: сайт https://правпремии.рф

Министерство науки и высшего образования России объявило конкурс работ на соискание премий правительства 2025 года в области образования, науки и техники, а также в области науки и техники для молодых учёных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Цель вручения премий – популяризация научных достижений и работ в области образования, в том числе школьных учебников, а также выявление перспективных разработок учёных и педагогов», – говорится в сообщении.
Порядок оформления и представления работ на соискание премий можно найти на сайте «Российской газеты», сайте, а также на официальном сайте Минобрнауки России.

Телефоны для справок: (495) 547-12-59, доб. 3823 или доб. 3804; электронная почта: pravpremii@minobrnauki.gov.ru.

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#премия
#наука
#техника
#образование
#правительство
#россия
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На социальную ипотеку в бюджете Подмосковья на 2025 год заложат 2,2 млрд. рублей
19 ноября 2024, 19:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На реализацию подпрограммы «Социальная ипотека» в Подмосковье в 2025 году в бюджете региона планируют предусмотреть около 2,2 млрд. рублей на. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.
«Подпрограмма «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Она очень хорошо себя зарекомендовала. В этом году участникам выдадут 295 свидетельств. Воспользоваться социальной ипотекой могут медработники, учителя, а также молодые и уникальные специалисты», – отметил Гаджиев.
Участники программы получают от региона 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сами получатели платят только проценты по кредиту.

На оплату первоначального взноса в будущем году предусмотрено свыше 1,3 млрд. рублей. Планируется, что число участников программы составит 296 человек.

Кроме того, на компенсацию на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту в 2025 году будет заложено порядка 755 млн. рублей для 3 405 граждан, получивших жилищную субсидию на оплату первоначального взноса в 2016-2025 годах.

Полный список специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, а также условиями её получения можно найти на сайте.

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#социальная ипотека
#подмосковье
#московская область
#мособлдума
#бюджет
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Россиянам раскрыли, как защититься от утечки персональных данных
Специалист Дандамаев рекомендовал указывать неполные данные о себе
19 ноября 2024, 19:50

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Специалист по кибербезопасности Марсель Дандамаев заявил, что для минимизации вреда от утечки персональных данных можно указывать неполную или ложную информацию о себе.
«Вы можете, во-первых, завести какой-нибудь дополнительную сим-карту для доставок, карт лояльности и так далее. Чтобы в случае чего можно было от нее избавиться. Во-вторых, если вы заполняете данные для какой-то доставки или магазина, где не сильно требуются ваши имя и фамилия, их можно коверкать: указывать фамилию с ошибкой или писать другое имя», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Дандамаев.

При этом он отметил, что гарантированно спасти свои данные от утечки практически невозможно.

До этого председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко объяснил доносящиеся чужие голоса из устройств iPhone. По его словам, сами смартфоны здесь вовсе не при чём.

«Айфоны, как и любые телефоны, только принимают сигнал. Речь идёт о сбоях на уровне базовых станций, а не о каком-то уникальном свойстве устройств Apple. Сбой на вышке, программная ошибка оборудования — и в результате может возникнуть наложение разговоров. Apple здесь ни при чём. Устройства получают сигнал, который формируется на стороне провайдера. SIM-карта работает с сигналами базовой станции, где и могут происходить сбои», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.

Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что в сеть утекли персональные данные уже всех россиян.

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#подмосковье
#телефоны
#сбой
#данные
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«Оскорбительно и несправедливо»: Астролог высказалась о запрете услуг тарологов
Астролог Киндрук: тарологи, астрологи и нумерологи не вредят людям
19 ноября 2024, 19:48

Фото: iStock/Valeria Venezia

В Госдуме предложили запретить услуги тарологов на уровне законодательства, эту позицию поддержала Российская академия наук.
Астролог Анастасия Киндрук в беседе с «Радио 1» заявила, что люди все равно продолжат интересоваться раскладами на Таро, астрологией, нумерологией и в целом эзотерикой.

«Многие специалисты не пользуются платной рекламой, не размещают объявления с предложением своих услуг — лучше работает сарафанное радио. Кто-то к кому-то обратился, получил расклад, остался доволен, посоветовал другу. И эту цепочку уже не остановить, потому что людям это интересно. В этих раскладах люди могут получить ответы на свои вопросы», — сказала собеседница.

По ее словам, пик популярности тарологов и астрологов связан с тем, что люди заметили — расклады, астрологические прогнозы, натальные карты и матрицы работают.

«Когда их делают грамотные специалисты — они не призывают и уж тем более не заставляют человека сделать что-то, например, уволиться, развестись и так далее. Они, исходя из показателей в той же натальной карте, говорят, какие у человека есть возможности, таланты, способности, заложенные от рождения, как он их может грамотно применить, подсказывают, где найти партнера для жизни, а с кем получится выстроить бизнес-отношения. Это больше похоже на сеанс у психолога или прохождение какого-то личностного теста, к результатам которого человек может прислушаться или не прислушаться. То есть это такая дополнительная информация и попытка найти ответы на вопросы, на которые никто больше дать ответы не может», — объяснила астролог.

Она добавила, что это все не придумывается из головы, а берется из формировавшихся на протяжении веков правил, трактовок и взаимосвязей.
«Главное, что деятельность тарологов и астрологов не несет в себе ничего плохого и вредного. Мы наоборот хотим помочь человеку и найти решение его проблемы, ответить на запрос. Поэтому даже оскорбительно и несправедливо, что депутаты (которые также могут обращаться к астрологам и тарологам) называют подобных специалистов мошенниками», — заключила Анастасия Киндрук.

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#астрология
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В Клину на зиму демонтируют детские качели
19 ноября 2024, 19:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

В Клину в рамках подготовки к зиме демонтируют детские качели, чтобы законсервировать их на зиму. Глава городского округа Алёна Сокольская проконтролировала эту работу на совещании в администрации, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Из 160 детских игровых площадок детские качели и качели-гнёзда демонтировали на 50 площадках. Работа продолжается. Ещё 110 детских качелей будут демонтированы и законсервированы до 1 декабря. Это требование безопасности выполняется в регионе в рамках рекомендаций Минчистоты», – пояснил директор МБУ «Клинское городское хозяйство» Григорий Рыжичкин.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Детские качели будут также демонтированы и законсервированы до весны на территориях Паркового комплекса городского округа Клин, в частности, в парке Сестрорецкий. Большие парковые качели-лавочки в Купеческом сквере, на общественном пространстве улицы Чайковского и лесопарке «Талицкий лес» демонтировать не будут – они радуют клинчан круглый год.

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#зима
#коммунальные службы
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