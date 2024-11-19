В подмосковных домах с октября привели в порядок более 200 чердаков

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В многоквартирных домах Подмосковья с октября привели в надлежащее состояние более 200 чердаков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«По заявкам в Единую диспетчерскую службу с начала октября на 228 чердаках устранены всевозможные нарушения. На чердачном помещении многоквартирного дома проходят инженерные коммуникации горячего водоснабжения и отопления. Чердак – структурный элемент МКД, способствующий улучшению теплоотдачи, и приведение его в надлежащий вид имеют ключевое значение», – отметили в пресс-службе.После поступления обращения в Единую диспетчерскую службу его направляют в работу управляющей компании. Чаще всего жители обращаются с просьбами ликвидировать на сердаке захламление; восстановить освещение; переоборудовать помещение; устранить повышенную влажность и шум от работы инженерного оборудования; ликвидировать грызунов, насекомых и птиц.
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Лора Луганская