В подмосковных домах с октября привели в порядок более 200 чердаков

В преддверии дней воинской славы и памятных дат в рамках акции «Улицы в лицах», которая уже пять лет объединяет людей в стремлении сохранить память о выдающихся личностях, на федеральных трассах страны покажут цифровые информационные открытки. Они расскажут о значимых личностях, которые внесли весомый вклад в историю нашей страны.