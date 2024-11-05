Житель Архангельска съел грибы и попал в реанимацию в Петербурге

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Житель Архангельска поужинал неизвестными грибами и попал в реанимацию в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка».
По данным издания, 62-летнего жителя Петербурга госпитализировали в Боткинскую больницу с острым отравлением. Однако через некоторое время его в тяжелом состоянии перевели в реанимационное отделение в НИИ Джанелидзе.
Выяснилось, что мужчина употребил в пищу грибы. Пока не известно, какие именно грибы он съел и где.
Ранее сообщалось, что в Уфе произошло массовое отравление на предприятии «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Сообщается, что в результате инцидента пострадал 21 человек, десять были госпитализированы с различными симптомами.
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Выяснилось, что мужчина употребил в пищу грибы. Пока не известно, какие именно грибы он съел и где.
Ранее сообщалось, что в Уфе произошло массовое отравление на предприятии «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Сообщается, что в результате инцидента пострадал 21 человек, десять были госпитализированы с различными симптомами.
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Элина Позднякова