Для подмосковных дошкольников проходят мероприятия по экологической грамотности

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Московской области проходят мероприятия по экологической грамотности для дошколят. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В детском саду № 2 «Непоседы» в Балашихе прошли экоуроки «Береги природу, сортируй отходы».
Стоит отметить, что самый большой интерес у младшеклассников вызвала акция «Добрые крышечки», в рамках которого собирают крышечки с маркировками 2 HDPE и 4 LDPEдля отправки на переработку.
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«Уроки для воспитанников 7-й и 10-й подготовительных групп образовательного учреждения посвятили теме правильного обращения с отходами. Во время урока со школьниками обсудили, как правильно обращаться с отходами, используя установленную на контейнерных площадках систему для раздельного сбора отходов «Два Бака». Также поговорили о разных видах и маркировках пластика и чем стекло отличается от керамики. Научились, как в домашних условиях подготовить отходы к правильной утилизации», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева