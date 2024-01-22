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Подмосковным слабовидящим рассказали об удобных для них формах голосования

22 января 2024, 18:44
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Различные формы голосования на грядущих выборах президента России обсудил с правлением областного отделения Всероссийского общества слепых секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс, сообщает пресс-служба ведомства.
«Задача Мособлизбиркома — создать такие условия, чтобы всем избирателям было комфортно исполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах президента», — сказал Фурс.

Он отметил, что для людей с ограниченными возможностями здоровья могут быть удобны такие формы голосования, как электронное или на дому.


В свою очередь, исполняющая обязанности председателя подмосковной организации Всероссийского общества слепых Мтвариса Датикашвили отметила, что перед выборами специальные рабочие группы проверят, оснащены ли избирательные участки всем необходимым для инвалидов по зрению.

В настоящее время среди подмосковных избирателей насчитывается более 300 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, из них у более 7 тысяч избирателей ограничения связаны со зрением.

Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте этого года. Впервые они будут проводиться три дня: с 15 по 17 марта.

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#выборы
#инвалиды
#голосование
#мособлизбирком
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Химкинским детсадовцам вернут пса Филю
22 января 2024, 19:03

Фото: Istockphoto / Ekaterina Kiseleva

Воспитанникам детского сада «Калинка» в Химках вернут их любимца – пса Филимона. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
Она рассказала, что комиссия, которая на днях посетила садик, обнаружила, что собака живет на его территории несколько лет. По правилам это недопустимо, отметила подмосковный детский омбудсмен. Собаку отвезли в приют. ​
«Согласитесь, пса, который находится в контакте с детьми, необходимо обследовать и сделать прививки. Но дети уже привязались к животному, а Филя за столько лет стал настоящим другом для ребятни и их родителей. Как сказал мне сегодня глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, Филе построят новую тёплую будку», – написала Мишонова в своём телеграм-канале «Осторожно, дети!».
Она призвала детсадовцев и родителей не переживать, так как администрация пообещала, что Филя скоро вернётся.

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#ксения мишонова
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#химки
#дмитрий волошин
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Депутат Журавлев: Нужны «патриотические смайлы» вместо эмодзи с усатой женщиной
22 января 2024, 19:00

Фото: istockphoto.com/choochart choochaikupt

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о необходимости заменить эмодзи с усатой женщиной «патриотическими смайлами» в смартфонах россиян.
«Бородатые женщины, невесты с усами – все эти отвратительные образы приучают наших детей к тому, что это нормально, ведь на картинки в сообщениях внимание обращаешь прежде всего. У нас под жёсткий контроль попала пресса и интернет, а вот до смайлов руки не доходили, хотя сфера чувствительная и важная. Я вовсе не предлагаю штрафовать кого-то за их использование, просто это следует удалить из пакетов, которые устанавливаются на электронные устройства», — отметил в беседе с Газета.ру Журавлев.

Ранее Алексей Журавлев заявлял о необходимости жёсткого контроля за компаниями и предприятия в сфере вторичной переработки мусора в России.

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#интернет
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#мессенджеры
#технологии
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На региональных дорогах Подмосковья с начала зимы устранили 1,5 тыс ям
22 января 2024, 18:48

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковные дорожники с начала зимы ликвидировали более 1,5 тыс ям на региональных дорогах. Суммарная площадь работ превысила 2,2 тыс кв м, сообщили в пресс-службе в Минтранса региона.
Там пояснили, что ямочный ремонт проводится круглый год. Однако в зимний сезон потребность в ямочном ремонте растёт, так как резкие перепады температур отражаются на состоянии дорожного покрытия. Для безопасного проезда дорожные службы своевременно устраняют его дефекты на региональной сети.

По данным министерства, наибольший объём работ выполнили в Раменском, Мытищинском и Пушкинском округах.

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#ремонт дорог
#московская область
#подмосковье
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Опрос: Большинство россиян уверены в неизменности ставки ЦБ до весны
22 января 2024, 18:43

Фото: istockphoto.com/Aleks_G

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman показал, что 53% россиян уверены, что ключевая ставка ЦБ не изменится до марта этого года.
Ещё 36% респондентов ожидают повышения ключевой ставки, и лишь 6% отметили, что считают, что ставка снизится. При этом, 46% россиян стали больше интересоваться темой ключевой ставки ЦБ в последние несколько лет.

«Повышение интереса к ключевой ставке объяснимо, так как её размер прямо или косвенно влияет на многие сферы жизни граждан. Как показал опрос, в первую очередь интерес обусловлен её влиянием на возможности заработать благодаря выгодным условиям по вкладам или воспользоваться кредитными средствами на приемлемых для себя условиях», — приводит Газета.ру слова аналитиков.

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#опрос
#ставка
#цб
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Подмосковный ЦУКС МЧС признали лучшим в России по итогам года
22 января 2024, 18:35

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Центр управления в кризисных ситуациях подмосковного главка МЧС признали лучшим в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ведомства по Московской области со ссылкой на итоги отраслевого конкурса профессионального мастерства.
«Для выявления лучшего центра комиссия оценивала оснащение помещений, организацию работы подвижного пункта управления, взаимодействие с органами управления и другие параметры», – говорится в сообщении.
Подмосковный ЦУКС был создан 1 января 2005 года. Ежедневно на дежурство заступает 15 человек. Круглосуточно в центр со всей области стекается информация о пожарах, авариях и прочих чрезвычайных происшествиях.

Дежурные организовывают действия сотрудников чрезвычайного ведомства и координируют их работу с другими экстренными службами. Оповещение населения о неблагоприятных погодных явлениях – тоже обязанность дежурной смены ЦУКС.

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#мчс
#россия
#подмосковье
#московская область
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Андроник Пак будет временно исполнять обязанности главы Дзержинского
22 января 2024, 18:19

Фото: пресс-служба Минтерпролитики МО

Совет депутатов городского округа Дзержинский возложил исполнение полномочий главы муниципалитета на заместителя главы Андроника Пака. Об этом заявили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Ранее сообщалось, что глава Дзержинского Владимир Шелухин ушёл в отставку по собственному желанию. В пятницу он сообщил об этом в своём телеграм-канале.
«Пак проходил военную службы в Вооруженных силах России с 2003 до 2008 года. Высшее образование получил по специальности «финансы и кредит». Связал свою карьеру с полученной профессией в администрации Люберец. Прошёл путь от специалиста до начальника финансового управления администрации городского округа. Дзержинский Андронику Эдуардовичу близок: именно там в 2003 году он окончил гимназию. Женат, воспитывает двоих детей», – говорится в сообщении пресс-службы Минтерпролитики.
Шелухин был избран главой городского округа в июле 2022 года.

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#дзержинский
#подмосковье
#московская область
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Губернатор Севастополя Развожаев объявил 2 выходных из-за проблем с водой
22 января 2024, 18:06

Фото: сайт Кремля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил 23 и 24 января выходными днями из-за перебоев с водоснабжением, вызванных обильными осадками и паводком. Об этом он сообщил на аппаратном совещании, совмещенном с КЧС.
По словам губернатора, в Севастополе выпало много снега, который растаял за сутки. Из-за этого с гор хлынула грязная вода в реку Черную, где сильно поднялись грунтовые воды. Это стало причиной сильнейшего загрязнения. При таких обстоятельствах резко ухудшается скорость обработки воды. Поэтому, по словам Развожаева, остановлен водозабор и проводится очищение системы.
«Сегодня с 13 часов в Севастополе сокращенный рабочий день, завтра и в среду - выходные. В детских садах будут работать только дежурные группы. Экстренные службы все работают в штатном режиме», - сказал Развожаев.

Он пояснил, что потребуется около 50 часов на то, чтобы наполнить всю систему водой, которая впоследствии дойдет до всех жителей города. Таким образом, воды не будет до 9 утра 23 января. Позже также будет произведена вынужденная остановка подачи воды для накопления и очистки воды. В штатном режиме воду планируется подать только 24 января.

Развожаев призвал местных жителей отнестись к данной ситуации с пониманием и сделать запасы воды.

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#вода
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#остановка
#накопления
#рабочий
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Для подмосковных бизнесменов проведут вебинар по цифровым сервисам «Своё»
22 января 2024, 17:58

Фото: пресс-служба Мининвеста

Вебинар, на котором расскажут о цифровых сервисах «Своё», а также о других мерах поддержки бизнеса от Россельхозбанка, проведут для предпринимателей Московской области в пятницу, 26 января, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Предпринимателям объяснят, как работает портал для производителей и покупателей пищепрома «Своё Родное», портал для фермеров «Своё Фермерство», а также расскажут об агрегаторе сельского туризма «Своё за городом», — говорится в сообщении.
Вебинар проведёт исполнительный директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Евгений Приходько.

Вебинар начнётся в 14:00. Зарегистрироваться на него нужно до 26 января, регистрация проводится по ссылке. Зарегистрировавшиеся также смогут посмотреть вебинар в записи.

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#фермер
#подмосковье
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В выходные последствия снегопада устраняли порядка тысячи единиц техники
22 января 2024, 17:54

Фото: ГУСТ МО

Около 14 тысяч специалистов и 1 000 единиц техники боролись с последствиями снегопада в выходные дни. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
За выходные дни коммунальные предприятия выполнили более 13,6 тысяч заданий по уборке и противогололедной обработке.

«В выходные в усиленном режиме на территориях работали, в среднем, около 14 тысяч сотрудников и 1 000 единиц уборочной техники. В субботу, в основном, отдавали приоритет комфортному движению пешеходов — очищали входы в подъезды, тротуары, а также основной ход внутриквартальных проездов и зоны возле контейнерных площадок. С воскресенья приступили к зачистке парковок и остальных элементов инфраструктуры», — отметила руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что в первую ​очередь работы по уборке производится на адресах, с которых поступают сообщения от жителей.

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#выходные
#густ мо
#светлана аипова
#уборка
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