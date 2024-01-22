Подмосковным слабовидящим рассказали об удобных для них формах голосования

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Различные формы голосования на грядущих выборах президента России обсудил с правлением областного отделения Всероссийского общества слепых секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс, сообщает пресс-служба ведомства.
«Задача Мособлизбиркома — создать такие условия, чтобы всем избирателям было комфортно исполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах президента», — сказал Фурс.
Он отметил, что для людей с ограниченными возможностями здоровья могут быть удобны такие формы голосования, как электронное или на дому.
В настоящее время среди подмосковных избирателей насчитывается более 300 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, из них у более 7 тысяч избирателей ограничения связаны со зрением.
Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте этого года. Впервые они будут проводиться три дня: с 15 по 17 марта.
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