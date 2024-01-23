Жителям Подмосковья объяснили, как проголосовать на любом удобном участке

Видео: пресс-служба Мособлизбиркома
Отдать свой голос на выборах президента РФ можно будет на любом удобном для избирателя участке, вне зависимости от места регистрации. О том, как работает система «Мобильный избиратель», рассказали в Мособлизбиркоме, сообщает пресс-служба ведомства.
«Для того, чтобы проголосовать по месту нахождения, нужно подать заявление о включении в местный список избирателей. С 29 января по 11 марта это можно сделать в территориальной избирательной комиссии (они работают с понедельника по пятницам с 16:00 до 20:00, а по выходным с 10 утра до 14:00), через МФЦ или через портал госуслуг», — говорится в сообщении.С 6 по 11 марта заявления будут принимать только участковые избирательные комиссии. Они, как и ТИКи, работают по будням с 16:00 до 20:00, а по субботам и воскресеньям — с 10:00 до 14:00.
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Лев Каштанов