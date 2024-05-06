В подмосковных МФЦ с начала года брак заключили около 1,5 тыс. молодожёнов

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Свыше полутора тысяч молодожёнов заключили брак в многофункциональных центрах Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В МФЦ менее торжественная обстановка, но ЗАГС также задаст паре волнующий вопрос и распишет, вручив свидетельство о заключении брака», — рассказала первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.Она добавила, что заключение брака в МФЦ позволяет молодой паре сразу оформить все необходимые документы, что экономит время новобрачных.
В министерстве напомнили, что выбрать место будущего бракосочетания подмосковные жених и невеста могут при подаче заявления через региональный портал госуслуг. Помимо помещения ЗАГС или МФЦ брак можно заключить во Дворце бракосочетания или провести выездную регистрацию в усадьбе, музее или парке.
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