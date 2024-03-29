Одно тело и две головы: Сиамская близняшка Хенсел вышла замуж, а её сестра — нет

Фото: istock / Виктор Высоцкий
В США одна из сиамских близнецов Эбби Хенсел вышла замуж. Она вступила в брак с американским ветераном. Кадры с их свадьбы массово публикуют пользователи соцсетей
Торжество состоялось в близком семейном кругу. Второй близнец Бриттани, разумеется, тоже участвовала в мероприятие и разделила счастье невесты. Она все еще свободна и ищет свою судьбу.
Свадьба состоялась еще 2021 году, но фото и видео и появились в сети только на днях. В одном из интервью близнецы признались, что мечтают о детях.
Сёстры Эбигейл и Бриттани Хенсел родились 7 марта 1990 года в Соединенных Штатах. Родители отказались от операции по разделению, так как шанс выжить был крайне низкий из-за общего кровотока. У каждой из девушек своё сердце, спинной и головной мозг, почки и желудок. Обе контролирует по одной ноге и руке. Мочевой пузырь и репродуктивные органы у них общие.
Ранее сообщалось, что участник СВО заключил брак в Доме правительства Подмосковья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Свадьба состоялась еще 2021 году, но фото и видео и появились в сети только на днях. В одном из интервью близнецы признались, что мечтают о детях.
Ранее сообщалось, что участник СВО заключил брак в Доме правительства Подмосковья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак