В подмосковных парках построят «Город профессий» для детей

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В честь Дня защиты детей в парках Подмосковья построят «Город профессий». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В день защиты детей в порядка 90 парках региона пройдет общеобластное мероприятие «Город профессий».
Также в 60 парках Подмосковья детям 1 июня раздадут мороженное в рамках ежегодной губернаторской акции. Полный список парков можно найти на официальном сайте министерства.
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«Посетителей ждут костюмированное семейное шествие «Маленькие мастера», квест для школьников «Навигатор», детский спектакль «Незнайка в мире профессий» и многое другое. Юные гости парков смогут попробовать себя в разных профессиях, посетить различные выставки и квесты. Кроме этого, желающие смогут посетить интерактивные площадки и праздничные концерты, подготовленные специально к международному дню защиты детей», — подчеркнули в пресс-службе.
Также в 60 парках Подмосковья детям 1 июня раздадут мороженное в рамках ежегодной губернаторской акции. Полный список парков можно найти на официальном сайте министерства.
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Мира Полтева