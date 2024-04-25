В подмосковных парках пройдет общеобластная программа «Весенняя перезагрузка»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Подмосковье 27 апреля состоится программа «Весенняя перезагрузка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках мероприятия посетители парков смогут убрать парковые территории, собрать макулатуру и нанести рисунки на поврежденные участки деревьев специальными красками.
Стоит отметить, что также 27 апреля в 36 парках пройдет открытие проекта «Общественный огород».
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«В Раменском городском парке организуют концерт и мастер-класс по современным танцам и веселые старты «Чистая эстафета», на которых посетители узнают об особенностях раздельного сбора мусора. В Сквере им. В. А. Зайцева в Коломнае пройдет ретровыставка «Мода эпохи СССР», а в сквере «28 квартал» в Жуковском желающие смогут проявить свои творческие способности на открытом микрофоне «Весеннее вдохновение». В парке «Мечта» Наро-Фоминска организуют творческие мастер-классы, на которых научат создавать поделки из батареек», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что также 27 апреля в 36 парках пройдет открытие проекта «Общественный огород».
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Мира Полтева