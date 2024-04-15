В подмосковных парках за неделю побывали более 2,2 млн человек

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Свыше 2,2 млн посетителей приняли парки Московской области за минувшую неделю, это на 566 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
«Подмосковные парки на прошлой неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — подчеркнул глава министерства Михаил Хайкин.Он добавил, что всего на территории Московской области расположено 194 парка культуры и отдыха. В будние дни их общая посещаемость составляла от 239 до 365 тысяч человек, в выходные число посетителей составило 690 тысяч человек.
Самым посещаемым по итогам неделю оказался балашихинский парк «Пехорка», который принял 102 тысячи гостей. На втором месте Центральный парк в Пушкине с 66 тысячами посетителей. Третье место занял парк имени Льва Толстого в Химках — там за неделю побывали 64 тысячи человек.
Четвёртое место досталось парку Мира в Мытищах (62 тысячи посетителей), а замыкает недельный топ-5 популярности подмосковных парков Сестрорецкий парк в Клину, который посетили 49 тысяч человек.
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