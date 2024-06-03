В подмосковных парках за неделю побывали более 2,3 млн человек

Фото: Минблагоустройства МО
Свыше 2,3 млн человек побывали в парках Московской области за период с 27 мая по 2 июня, это на 397 посетителей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«На прошедшей неделе подмосковные парки стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — цитируются в сообщении лова главы министерства Михаила Хайкина.Отмечается, что самым посещаемым парком на минувшей неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе, где побывали 105 тысяч человек. Второе место по посещаемости занял парк имени Толстого в Химках, принявший 66 тысяч гостей. На третье место вышел Центральный парк в Пушкине, который посетили 59 тысяч человек. Четвёртое место — у парка Мира в Мытищах: 56 тысяч посетителей за неделю. А замыкает топ-5 парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, где побывали 45 тысяч человек.
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