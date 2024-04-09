В подмосковных ЖК с начала года выявили более 6 тыс. неправильно припаркованных машин

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Более 6 тысяч машин, припаркованных с нарушением правил, выявили в 46 жилых комплексах Московской области за первый квартал текущего года. Об этом, а также о том, какие городские округа стали антилидерами по числу нарушений, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, сообщает пресс-служба министерства.
«За первые три месяца 2024 года за нарушение правил парковки на спецстоянки было отправлено 6095 автомобилей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда из ЖК было эвакуировано 4 тысячи 43 машины», — сказал Гержик.Он добавил, что больше всего нарушений правил парковки было выявлено в четырёх городских округах: Ленинском, Одинцовском, Красногорске и в Люберцах. На них приходится 6068 эвакуированных автомобилей.
Кроме того, в министерстве составили топ-5 жилых комплексов по числу нарушений правил парковки. Антилидером стал ЖК «Павшинская Пойма», откуда эвакуировали 1471 машину. На втором месте оказался жилой комплекс «Пригород Лесное» (1025 эвакуированных автомобилей-нарушителей). Третье место антирейтинга занял ЖК «Люберцы Парк» (823 эвакуированных машин), четвёртое — у ЖК «Самолёт» (578 машин) и замыкает топ-5 антирейтинга ЖК «Восточное Бутово» (566 машин).
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, модно по телефону 112 или через сайт Центра безопасности дорожного движения Московской области.
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