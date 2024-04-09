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В подмосковных ЖК с начала года выявили более 6 тыс. неправильно припаркованных машин

09 апреля 2024, 12:16
Фото: iStock/Mikhail Shapovalov

Фото: iStock/Mikhail Shapovalov

Более 6 тысяч машин, припаркованных с нарушением правил, выявили в 46 жилых комплексах Московской области за первый квартал текущего года. Об этом, а также о том, какие городские округа стали антилидерами по числу нарушений, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, сообщает пресс-служба министерства.
«За первые три месяца 2024 года за нарушение правил парковки на спецстоянки было отправлено 6095 автомобилей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда из ЖК было эвакуировано 4 тысячи 43 машины», — сказал Гержик.
Он добавил, что больше всего нарушений правил парковки было выявлено в четырёх городских округах: Ленинском, Одинцовском, Красногорске и в Люберцах. На них приходится 6068 эвакуированных автомобилей.



Кроме того, в министерстве составили топ-5 жилых комплексов по числу нарушений правил парковки. Антилидером стал ЖК «Павшинская Пойма», откуда эвакуировали 1471 машину. На втором месте оказался жилой комплекс «Пригород Лесное» (1025 эвакуированных автомобилей-нарушителей). Третье место антирейтинга занял ЖК «Люберцы Парк» (823 эвакуированных машин), четвёртое — у ЖК «Самолёт» (578 машин) и замыкает топ-5 антирейтинга ЖК «Восточное Бутово» (566 машин).

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, модно по телефону 112 или через сайт Центра безопасности дорожного движения Московской области.

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В подарочный набор для новорождённых в Подмосковье добавили новые предметы
09 апреля 2024, 13:01

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Состав подарочного набора «Я родился в Подмосковье!» расширили, теперь туда входит также противоскользящий коврик для ванной и светоотражающие наклейки на коляску, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Важно заботиться не только о комфорте, но и о безопасности новорождённых. Поэтому мы приняли решение о расширении состава подарочного набора», — отметил глава министерства Алексей Сапанюк.
Всего в набор «Я родился в Подмосковье!» входит более 50 предметов, нужных младенцу и молодой маме. Это средства гигиены, лечебная косметика, игрушки, одежда, постельное бельё и прочее. Подарочный набор выдаётся на новорождённого, появившегося на свет в Московской области и зарегистрированного в подмосковном ЗАГС. При рождении двойни или большего числа детей наборы выдаются на каждого малыша.

В министерстве также напомнили, что вместо подарочного набора родители могут выбрать его денежный эквивалент — 20 тысяч рублей.

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Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» отменён
ТАСС: пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» отменён
09 апреля 2024, 12:46

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» отменился, сообщает ТАСС.
Команду огласили на космодроме Восточный. Старт ракеты перенесен как минимум на 24 часа.

Изначально пуск тяжелой «Ангары-А5» с площадки 1А космодрома Восточный назначался на 12:00. Это должен был стать первым пуском «Ангары» с Восточного.

До этого ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Также с этим пуском планировалось начать летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур».

В него входит как сама ракета-носитель и инфраструктура космодрома.
Помимо этого, в рамках пуска должен быть испытан разгонный блок «Орион».

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#россия
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В России арестовали экс-депутата из Норвегии за наёмничество в ВСУ
В Москве заочно арестовали экс-депутата из Норвегии Эйну за наёмничество в ВСУ
09 апреля 2024, 12:09

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Саамского парламента Норвегии Сандру Эйру по статье о наёмничестве. На сайте суда опубликована карточка её дела.
Ранее МВД России объявило Эйру в розыск. На сайте отмечается, что она разыскивается по уголовной статье, однако её конкретный номер не указан.

При этом в суде ей вменяют преступление по статье Уголовного кодекса РФ о наёмничестве. Согласно ей, женщине грозит до 15 лет тюремного заключения.

Отметим, что Сандра Эйра с 2017 по 2021 годы была депутатом Саамского парламента Норвегии. После истечения срока полномочий она эмигрировала в США, где вышла замуж за американского военного Джеймса Риза Стейли.

После начала СВО на Украине Эйра вступила в Интернациональный легион Украины и присоединилась к отряду бывших спецназовцев из США и Великобритании.

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#наемники
#всу
#суд
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В России предотвращено 27 терактов за первые месяцы 2024 года
НАК: спецслужбы РФ предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, ТЭК и ВПК
09 апреля 2024, 12:08

Фото: iStock/irene_rebrova

За первые месяцы 2024 года в России было предотвращено 27 терактов на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и оборонной промышленности. Такие данные предоставил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Кроме того, силовикам удалось пресечь попытки украинских диверсионно-разведывательных формирований проникнуть на территорию России.

НАК отметил, что украинская сторона активизировалась в своём стремлении нанести ущерб стратегически важным объектам российской инфраструктуры. Однако правоохранительные органы и власти страны предпринимают меры по противодействию террористических атак. В частности, была усилена безопасность объектов, обеспечивающих проведение СВО и снабжение новых регионов России.

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#меры
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В Мособлпожспасе напомнили о правилах пожарной безопасности в весенний период
09 апреля 2024, 12:02

Фото: iStock/TonyFuse

В выходные 6 и 7 апреля работники нескольких пожарных частей Мособлпожспаса провели профилактические мероприятия по пожарной безопасности с населением, в ходе которых напомнили, как можно уберечь себя и свой дом от возгораний. Мероприятия прошли в Кашире, Серебряных прудах, Коломне и Чехове.
Советник начальника государственного казенного учреждения Московской области Мособлпожспас, заслуженный спасатель России Игорь Томчук рассказал в беседе с «Радио 1» о самых частых причинах возникновения пожара в весенний период.

«С 1 марта 2023 года существуют новые правила по разведению огня и разжиганию мусора, что, в особенности, касается садоводов, владельцев частных коттеджей и тд. Говоря о поджогах травы, хочу отметить, что это беда, которая преследует нас каждый год, начиная с апреля. На прошлых выходных оперативные службы Мособлпожспаса 22 раза оперативно реагировали на инциденты с поджогом травы. Риск пожаров сейчас особенно велик из-за сильнейших ветров и теплой погоды, поскольку трава высыхает очень быстро, а для ее сильного возгорания достаточно 17% влажности. При таких условиях сильный ветер за считанные секунды может распространить огонь до населенного пункта», — рассказал Томчук.

Он отметил, что в настоящее время категорически нельзя осуществлять поджог травы. Во время введения пожароопасного периода такие действия запрещены законом не только на открытой местности, но и на садовых участках, частных владениях, дачных поселениях и других местах. Томчук подчеркнул, что пожароопасный период будет введен в Подмосковье не позднее 15 апреля.

«Если вы развели огонь в положенном месте при соблюдении всех условий до введения пожароопасного периода, обязательно имейте при себе средства для тушения огня: воду, огнетушитель, землю. Также необходимо соблюдать осторожность с жидкостью для розжига при разведении огня», — пояснил Томчук.

Спасатель добавил, что о пожарной опасности в весенний период также необходимо напоминать детям и подросткам. Баловство с огнем может привести не только к тяжелым последствиям, но и к большим штрафам, а также уголовной ответственности, сообщил Томчук.

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#спасатели
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Загорская ГАЭС успешна прошла пик весеннего половодья
09 апреля 2024, 11:51

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Загорская гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС), расположенная на реке Кунье, успешно прошла весенний период высокой воды, в настоящее время активная фаза паводка здесь завершилась, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«В последние дни отмечается стабильное ежесуточное снижение расхода воды реки Куньи — одного из притоков реки Дубны. В частности, с 4 по 8 апреля суммарная приточность воды в нижнее водохранилище станции уменьшилась почти в шесть раз», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что с начала весеннего половодья до настоящего времени Загорская ГАЭС работает в штатном режиме. Кроме того, несмотря на то, что пик половодья здесь миновал, паводковая комиссия продолжает следить за ситуацией в районе гидроузла станции. Персонал ГАЭС, а также оборудование и сооружения остаются в полной готовности.

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#минэнерго мо
#половодье
#московская область
#подмосковье
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Пушилин: численность населения Мариуполя приблизилась к показателям до СВО
09 апреля 2024, 11:44

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Численность населения Мариуполя приблизилась к показателям до начала СВО. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
Оценивая ход восстановительных работ в городе, Пушилин указал на приближение показателей численности населения к цифрам до начала спецоперации на Украине. По прогнозам политика, в конечном итоге в Мариуполе будет проживать большее число жителей, чем до начала СВО.

Он отметил, что рост численности населения будет обусловлен полноценным запуском предприятий.

Также Пушилин указал на подготовку к восстановлению первых домов в Авдеевке. При этом провести оценку жилья для дальнейшего восстановления в Артёмовске и Соледаре пока невозможно.

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#денис пушилин
#население
#днр
#жители
#сво
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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в новом треке премии #МЫВМЕСТЕ
09 апреля 2024, 11:22

Фото: пресс-служба оргкомитета премии #МЫВМЕСТЕ

Открыт приём заявок на участие в международном и национальном треках сезона 2024 года премии #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи.
«На премии будут выбраны самые полезные общественные инициативы, нацеленные на помощь людям, на повышение качества жизни как в России, так и во всём мире. В этом году конкурс проектов национального трека проводится по одиннадцати номинациям. Заявки могут подать как физические лица, так и организации и территории», — отмечается в сообщении.
Особенностью премии в этом году является также то, что претендовать на победу смогут не только социально значимые проекты, но и наставническая деятельность, меценатство и даже направленные на благо общества поступки.

Заявочная кампания национального трека премии продлится до 3 июня. Более подробная информация о премии #МЫВМЕСТЕ размещена на сайте проекта.

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#премия
#россия
#конкурс
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В ЖК «Спутник» в Красногорске завершают строительство детсада на 155 мест
09 апреля 2024, 10:54

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 155 воспитанников, возводят в квартале «Спутник» в городском округе Красногорск, общая строительная готовность объекта на сегодняшний день достигла 90%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Детский сад является пристройкой к 28-этажному корпусу с апартаментами. Сейчас строители завершили монтаж вентилируемого фасада, монтаж внутренних инженерных систем готов на 91%. Устройство кровли выполнено на 93%. Кроме того, близятся к завершению работы по благоустройству прилегающей территории. Ведётся отделка внутренних помещений», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что все работы идут в соответствии с принятым графиком. Сдать новый детский сад в эксплуатацию планируется во втором квартале текущего года. После этого детский сад, построенный на средства инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории, передадут в собственность муниципалитета.

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#детсад
#минжилполитики мо
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