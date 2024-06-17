В подмосковный Фонд Защитники Отечества обратились 12 тысяч человек

Фото: пресс-служба фонда Защитники Отечества
В Московской области за год в филиал Фонда Защитники Отечества обратились 12 тысяч человек.
С начала работы филиала в Подмосковье за помощью обращались ветераны боевых действий и семьи участников специальной военной операции. Чаще всего люди обращаются по вопросам получения удостоверения ветерана боевых действий, получения денежных выплат и помощи в поиске пропавших без вести.
Кроме этого, Московская область для помощи военнослужащих и их семей активно взаимодействует с главами городских округов, военкоматами, Госфондом и ОМФС.
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«Каждый третий вопрос, с которым приходят наши жители мы отрабатываем вручную.<…> Решение и механизмы получения удостоверения ветерана БД зависят от статуса военнослужащего. Для действующего срок получения может быть от 1 до 6 месяцев, уволенным — 1-2 месяца, ЧВК — 3-6 месяцев. За два года мы выдали уже 17 тысяч удостоверений. <…> За прошедшую неделю мы обзвонили все семьи погибших и помогли им решить возникшие у них вопросы и трудности», — рассказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Кроме этого, Московская область для помощи военнослужащих и их семей активно взаимодействует с главами городских округов, военкоматами, Госфондом и ОМФС.
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Мира Полтева