Великая Княгиня Мария Владимировна наградила в Клину участников СВО

После удара ВС РФ по базе отдыха в населенном пункте Дачное в Харьковской области, где располагался украинский элитный отряд ударных беспилотников «Птахи Мадьяра», комбат подразделения с позывным «Мадьяр». Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«В ночь на 3 июня комбинированный ракетный удар по базе отдыха в Дачном Харьковской области проредил элитный украинский батальон ударных БпЛА "Птахи Мадяра". По полученным данным, подразделение потеряло большое количество ценных специалистов», — написал Коц в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что вместе с украинцами при ударе были ликвидированы иностранные инструкторы и наёмники из стран НАТО, которые посчитали «хорошей идеей» пользоваться сим-картами, привезенными с родины.При этом военкор не стал делать поспешные выводы о судьбе самого комбата элитного подразделения ВСУ, однако отметил, что его уничтожение даст лишь медийный эффект. А вот потеря профессиональных операторов дронов в Харьковской области станет для Киева очень болезненной.