Великая Княгиня Мария Владимировна наградила в Клину участников СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Глава Российского Императорского Дома Великая Княгиня Мария Владимировна посетила Центр социальной геронтологии «Клинский», где проходят реабилитацию участники спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Её Императорское Высочество навестила Клин в рамках миссии милосердия. Проект стартовал в июле прошлого года. Его реализует на клинской земле Российский государственный социальный университет вместе с Фондом «Защитники Отечества». Проект охватил уже 130 военнослужащих.
Сейчас в «Клинском» проходят реабилитацию 18 участников СВО, потерявших конечности. Программа восстановления включает работу с психологами, профориентацию и физическую реабилитацию.
Её Императорское Высочество поговорила с военнослужащими и вручила им династическую награду Главы Российского Императорского дома – Военный Орден Святителя Николая Чудотворца. А майору Евгению Генину было даровано личное дворянское достоинство.
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Сейчас в «Клинском» проходят реабилитацию 18 участников СВО, потерявших конечности. Программа восстановления включает работу с психологами, профориентацию и физическую реабилитацию.
Её Императорское Высочество поговорила с военнослужащими и вручила им династическую награду Главы Российского Императорского дома – Военный Орден Святителя Николая Чудотворца. А майору Евгению Генину было даровано личное дворянское достоинство.
«Я из Курской области. Служил в штурмовой бригаде, брал Бахмут. 11 сентября 2023 года получил многочисленные ранения и две контузии, 10 дней пролежал в коме. Сейчас восстановился и прошёл переобучение. Работаю в военкомате, радуюсь жизни. Награда Великой Княгини очень приятна для меня», – рассказал Генин.В ходе беседы глава городского округа Клин Алёна Сокольская рассказала участникам встречи о гуманитарных миссиях клинчан в Донбасс.
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Лора Луганская