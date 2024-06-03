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Подмосковный филиал Фонда «Защитники Отечества» сопровождает 25 тысяч семей бойцов СВО

03 июня 2024, 16:25
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил за работу сотрудников подмосковного филиала Фонда «Защитники Отечества», которому исполнился год. Фонд был создан Указом президента в апреле прошлого года. Его задача - персонально сопровождать ветеранов специальной военной операции и членов их семей.
Филиалы фонда работают во всех регионах России. В Подмосковье он был открыт 31 мая 2023 года по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корпус 1.

Воробьёв поблагодарил сотрудников филиала за добросовестное и чуткое отношение к работе, обсудил помощь со стороны правительства региона.


«Мы пришли в наш красногорский филиал сказать слова благодарности всем, кто здесь трудится, даёт консультации. У нас ведётся большая работа, но внимания много не бывает. Задача – чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий были решены. А просьбы в наш адрес поступают самые разные. Поэтому мы должны всегда быть рядом, делать всё, что от нас зависит, – сказал губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Особо он обратился к супругам и другим родственникам тех, кто находится на передовой и тех, кто погиб.
«Хочу сказать слова поддержки. Если есть какие-то вопросы, готов ответить на них. В Подмосковье сейчас почти 25 тыс. семей участников СВО, которые мы сопровождаем, помогаем решать вопросы, касающиеся и детей, и трудоустройства, и быта. Их важно решать своевременно», – отметил Воробьёв.
Сотрудники подмосковного филиала в режиме «одного окна» помогают с медицинской и социальной реабилитацией, переобучением и трудоустройством, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жильё под нужды бойцов с инвалидностью. Ветеранов также вовлекают в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение. Для них организуют культурные мероприятия и встречи с молодежью.

Помимо этого, для участников СВО проводят комплексную диспансеризацию, помогают приобрести высокотехнологичные протезы и средства реабилитации. Прорабатывается вопрос о выделении автомобилей с ручным управлением. Фонд ведёт переговоры с ДОСААФ об обучении ветеранов СВО вождению таких машин.

За время работы в филиал фонда обратились более 11,5 тыс. человек. Половина из них – это бойцы, половина – члены их семей. Люди приходят как лично, так и обращаются по телефону +7 (498) 602-00-23.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Ежедневно в Фонд приходят примерно 25 человек. И это только очные обращения. Есть ещё и звонки – обрабатываем примерно 30 в день. За год к нам поступило почти 15 тыс. обращений. Главные вопросы – удостоверения ветерана боевых действий, медицинская и психологическая реабилитация», – рассказала губернатору руководитель подмосковного филиала фонда Ольга Ермакова.
Среди других тем обращений – денежные выплаты, социальная поддержка, юридическая помощь, содействие в оформлении или восстановлении документов.

Губернатор поинтересовался, востребован ли реабилитационный центр «Ясенки» под Подольском, где созданы все условия для лечения бойцов.
«Да, он очень актуален, потому что некоторые ребята возвращаются из зоны СВО с тяжёлыми ранениями. Некоторые стараются провести отпуск в «Ясенках» и пройти реабилитацию. Там заезд – на 21 день. Мы помогаем оформлять все необходимые документы. Нам достаточно только заявки от бойца. Направляем запрос, и затем приходит ответ – с какой даты можно заезжать», – пояснила сотрудница филиала, майор запаса Ирина Малахова.
Андрей Воробьёв отметил, что Московская область продолжает оснащать «Ясенки» всем необходимым.
«До конца года доукомплектуем его специальными тренажёрами для оказания необходимой помощи по реабилитации. И бассейн достроим – когда мы были в «Ясенках», получили такой запрос от бойцов», – поделился глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Юлия Семёнова из Солнечногорска, супруг которой погиб в зоне СВО, рассказала, что приехала по вопросу регистрации земли. Дом построен, а участок, на котором он стоит, находится в аренде. Проблему ей помогут оперативно решить в филиале фонда.
«Уже собраны все необходимые документы, в течение недели их отправят в администрацию муниципалитета и возьмут вопрос на контроль. У меня двое детей – один взрослый, а другому – всего восемь лет. Сотрудники уже выходили на меня, предлагали помощь. Я чувствую их поддержку», – призналась женщина.
В подмосковном филиале работают сотрудники МФЦ, медико-социальной экспертизы, юристы, соцработники и психотерапевт. Адресную помощь оказывают координаторы. Шесть из них постоянно находятся в Красногорске, а всего в муниципалитетах их около 60.
«Я работаю в Химках. Сегодня приехала в филиал фонда вместе с жительницей этого городского округа, у которой погиб муж. На днях наш президент сказал, что будут изменения в вопросах пенсии по потере кормильца. Женщина хотела получить юридическую помощь. Сегодня мы договорились с ней приехать в Красногорск на консультацию к юристу. Такое комплексное сопровождение семей ведём постоянно. Я сама - сестра погибшего участника СВО. И большинство тех, кто работает в нашем филиале, связаны с темой спецоперации», – рассказала социальный координатор Евгения Евсеева.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фонд «Защитники Отечества» активно привлекает к работе бойцов СВО и их близких. Среди них – доброволец, бывший замкомандира батальона «БАРС-13» Виктор Исаев и Вячеслав Шевяков, который в 72 года отправился на фронт добровольцем.

Вячеслав Владимирович курировал в зоне СВО полковое ударное подразделение, активное участвовал в его подготовке. После увольнения из армии пришёл работать в филиал в Красногорск. Он также руководит проектом «Школа патриотического воспитания», провёл более 50 уроков мужества в школах, является автором шести книг.
«В фонде я уже семь месяцев. Считаю своим долгом работать там, где я нужен. Прихожу сюда каждый день в девять утра, планирую график на месяц вперёд. Практически каждый день выступаю в школах, лицеях и гимназиях с уроками мужества. Наш фонд был создан вовремя, очень многие нуждаются в его помощи», – сказал Шевяков.
В каждом городском округе Подмосковья продолжают работать центры поддержки участников СВО и их семей. Там решается ряд других важных вопросов. Это помощь с получением места в садике, с поступлением детей в определённую школу или вуз. К решению вопросов привлекаются главы городских округов, депутаты, общественные организации, волонтёры и представители бизнеса.

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«Самозванец»: Военэксперт раскрыл, кто и когда свергнет Зеленского
Живов: Нелегитимность Зеленского выгодна Западу для преступлений в отношении РФ
03 июня 2024, 17:24

Россия рассматривает Зеленского после 20 мая как «главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине», заявила Захарова. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан сказал, что единственной легитимной властью на Украине сейчас является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук.
Военный блогер, автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» ​отметил, что ​народ Украины не сможет восстать против Зеленского и свергнуть его.

«По поводу Зеленского всё сказано нашим президентом. Он не может считаться легитимным. Он самозванец, который захватил власть. Уберут Зеленского военные и только с разрешения западных спецслужб. Не надо строить никаких иллюзий, что народ сможет свергнуть диктатора, не существует такого народа Украины. Во всех предыдущих ситуациях народ нанимался за деньги и просто использовался как инструмент», — поделился эксперт.

Военный блогер добавил, что уберут Владимира Зеленского не раньше, чем он «примет ряд непопулярных решений», которые выгодны Западу.

«Надо понимать, что его текущий правовой статус нужен для западных стран, чтобы совершать всякие международные наказуемые противоправные действия, например, бить западными ракетами по территории России, проводить незаконную мобилизацию, лишать граждан Украины их базовых гражданских прав. А кто за это будет отвечать? Там самозванец. Они потом скажут, что непонятно, кто главный там был», — сказал собеседник.

Алексей Живов сообщил, что правовой статут Зеленского — это «удобная формула для того, чтобы человек вытворял разное, диктаторское».

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Российский боец рассказал, как телефон командира ВСУ помог штурмовать Часов Яр
Российский боец «DVD»: телефон командира ВСУ помог штурмовать Часов Яр
03 июня 2024, 17:21

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Командир ВСУ попал в плен при штурме ВС РФ крупного опорного пункта в Часов Яре, а в его телефоне обнаружилась важная информация о местах нахождения украинских подразделений. Об этом рассказал командир штурмового отделения с позывным «DVD».
По его словам, при штурме одного из крупных опорных пунктов ВСУ в Часов Яре в плен попало много боевиков ВСУ, в том числе и командир эвакуационной группы.

У него обнаружили мобильный телефон, в котором хранилась важная информация о местах дислокации украинских подразделений.

«Благодаря этому телефону в тот день мы нанесли крупный удар по вражеским позициям», — рассказал российский боец.

Ранее в Минобороны РФ опубликовали кадры успешного штурма российскими десантниками важного опорного пункта ВСУ в Часов Яре.

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На Западе заявили о страхе перед ядерным ответом России
FT: чиновники обеспокоены возможным ядерным ответом России на действия Запада
03 июня 2024, 17:17

Фото: iStock/vadimrysev

Некоторые западные представители выразили обеспокоенность по поводу возможной ядерной реакции России на действия Запада, сообщает газета Financial Times (FT).
По данным издания, их тревожит вероятность усиления конфликта из-за разрешения Украине использовать поставляемое оружие для атак на российскую территорию.

«Западные чиновники опасаются, что Россия воспримет это как эскалацию прокси-войны и может ответить ударами по территории НАТО», — пишет FT.
Также отмечается, что российская военная доктрина предусматривает быструю реакцию с применением ядерного оружия в случае прямого конфликта с НАТО.

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Французского наемника осудят в ДНР за участие в боях на стороне ВСУ
В ДНР француз предстанет перед судом по делу о наемничестве
03 июня 2024, 16:05

Фото: istock / Sinenkiy

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении наемника из Франции, который участвовал в боях на стороне ВСУ, пишет «Лента.ру».
По данным Генеральной прокуратуры РФ, 32-летний Куэста Хьюго Джулиан заочно обвинен по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях» УК РФ. Ранее его объявили в международный розыск.

Француз принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника с июля 2022 года по февраль 2024 года, сообщает следствие. За это он получил вознаграждение в размере 900 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Одессе иностранный военный пытался угрожать местному жителю пистолетом, после чего избил его.

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#украина
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#всу
#наемники
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Группировка «Центр» ВС РФ улучшила тактическое положение
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне «Центра»
03 июня 2024, 15:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Группировка «Центр» ВС РФ улучшила тактическое положение, сообщает Минобороны РФ.
Военнослужащие нанесли поражение украинским формированиям у Новгородского, отразили четыре контратаки у Очеретино и Новопокровского в ДНР. Киев потерял до 585 боевиков, уточнили в Министерстве обороны РФ.

Также боевики ВСУ потеряли три боевых бронированных машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены американская боевая машина РСЗО HIMARS, 12 гаубиц и самоходная артиллерийская установка 2С1 Гвоздика.

Российские военнослужащие «Центра» улучшили тактическое положение, отмечается там.

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#вс рф
#спецоперация
#военные
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Появились кадры штурма крупного опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра — видео
Подразделения ВДВ штурмом взяли крупный опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра
03 июня 2024, 15:26

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские десантники штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ под Часов Яром. Видео публикует Минобороны России.
«В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники выявили основные опорные пункты и огневые средства ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции ВСУ и уничтожила обнаруженные пункты управления», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

При этом уточняется, что после подавления огневых средств противника российские десантники сразу с нескольких сторон начали штурмовать позиции ВСУ при поддержке операторов БПЛА, используя весь арсенал стрелкового оружия.

Таким образом, подразделению ВДВ удалось занять важный опорный пункт украинских военных в одном из зданий в Часов Яре. Также они взяли в плен большое число военных ВСУ и командира эвакуационной группы. В его телефоне обнаружили приложение с точками дислокаций ВСУ, после чего в тот день ВС РФ нанесли качественный удар по вражеским позициям.

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В Совете Федерации предупредили о последствиях атаки F-16 на Россию
Сенатор Джабаров: Россия собьёт нидерландские F-16 в случае атаки
03 июня 2024, 15:17

Фото: istockphoto/KuntalSaha

У России есть все основания, равно как и возможности, сбивать нидерландские истребители F-16 в случае попытки их атаки на территорию РФ. Об этом заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна не ограничивает Киев в использовании F-16 при нанесении ударов по «военным объектам» на территории России, напоминает РИА Новости. Комментируя это заявление, сенатор отметил, что российские истребители ничуть не хуже, а то и посильнее западных.

Он также добавил, что в случае, если F-16 попытаются атаковать объекты на территории России, то у наших военных будет полное право сбивать их. Джабаров подчеркнул, что российские Вооружённые силы располагают всеми возможностями для того, чтобы эффективно противостоять западным самолётам.

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В Венгрии заявили, что ЕС пытается заставить голос мира замолчать
Сийярто: Евросоюз угрожает Венгрии, чтобы заставить голос мира замолчать
03 июня 2024, 15:11

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на угрозу Бельгии лишить Будапешт права голоса в ЕС, заявив, что Брюссель пытается подавить голос мира.
«Глава МИД Бельгии хочет заставить замолчать Венгрию, выступающую за мир, хочет заставить замолчать голос мира. Глава МИД Бельгии предлагает не меньшее, чем исключить Венгрию из процесса принятия решений в Брюсселе», — цитирует Сийярто РИА Новости.
Министр также подчеркнул, что Венгрия не поддастся давлению и будет продолжать отстаивать свою позицию в период своего председательства в ЕС.

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ВС РФ будут сбивать нидерландские F-16 в случае атак на территории России
Джабаров: РФ будет сбивать нидерландские F-16, если они попытаются ударить
03 июня 2024, 14:49

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Россия имеет право сбивать нидерландские истребители F-16, если попытаются атаковать российские территории. Такое заявление сделал первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
В понедельник, 3 июня, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что королевство даст Киеву официальное разрешение использовать свои истребители F-16 для нанесения ударов «по военным целям» на территории России.

По словам Джабарова, российские истребители сильнее F-16.

«Я думаю, что они же не могут взлетать в Нидерландах, лететь (до России – ред.). Они будут базироваться на Украине либо в близлежащих странах: Румыния и Польша. Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать», — цитирует РИА Новости сенатора.

Джабаров также добавил, что Россия имеет все возможности для защиты от F-16.

Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители-бомбардировщики F-16. Вашингтон подтвердил, что Киев получит боевые самолёты от третьих стран сразу, как только будет полностью завершена подготовка украинских лётчиков.

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