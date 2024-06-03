Подмосковный филиал Фонда «Защитники Отечества» сопровождает 25 тысяч семей бойцов СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил за работу сотрудников подмосковного филиала Фонда «Защитники Отечества», которому исполнился год. Фонд был создан Указом президента в апреле прошлого года. Его задача - персонально сопровождать ветеранов специальной военной операции и членов их семей.
Филиалы фонда работают во всех регионах России. В Подмосковье он был открыт 31 мая 2023 года по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корпус 1.
Воробьёв поблагодарил сотрудников филиала за добросовестное и чуткое отношение к работе, обсудил помощь со стороны правительства региона.
Особо он обратился к супругам и другим родственникам тех, кто находится на передовой и тех, кто погиб.
Помимо этого, для участников СВО проводят комплексную диспансеризацию, помогают приобрести высокотехнологичные протезы и средства реабилитации. Прорабатывается вопрос о выделении автомобилей с ручным управлением. Фонд ведёт переговоры с ДОСААФ об обучении ветеранов СВО вождению таких машин.
За время работы в филиал фонда обратились более 11,5 тыс. человек. Половина из них – это бойцы, половина – члены их семей. Люди приходят как лично, так и обращаются по телефону +7 (498) 602-00-23.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор поинтересовался, востребован ли реабилитационный центр «Ясенки» под Подольском, где созданы все условия для лечения бойцов.
Юлия Семёнова из Солнечногорска, супруг которой погиб в зоне СВО, рассказала, что приехала по вопросу регистрации земли. Дом построен, а участок, на котором он стоит, находится в аренде. Проблему ей помогут оперативно решить в филиале фонда.
Фонд «Защитники Отечества» активно привлекает к работе бойцов СВО и их близких. Среди них – доброволец, бывший замкомандира батальона «БАРС-13» Виктор Исаев и Вячеслав Шевяков, который в 72 года отправился на фронт добровольцем.
Вячеслав Владимирович курировал в зоне СВО полковое ударное подразделение, активное участвовал в его подготовке. После увольнения из армии пришёл работать в филиал в Красногорск. Он также руководит проектом «Школа патриотического воспитания», провёл более 50 уроков мужества в школах, является автором шести книг.
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Воробьёв поблагодарил сотрудников филиала за добросовестное и чуткое отношение к работе, обсудил помощь со стороны правительства региона.
«Мы пришли в наш красногорский филиал сказать слова благодарности всем, кто здесь трудится, даёт консультации. У нас ведётся большая работа, но внимания много не бывает. Задача – чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий были решены. А просьбы в наш адрес поступают самые разные. Поэтому мы должны всегда быть рядом, делать всё, что от нас зависит, – сказал губернатор.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Особо он обратился к супругам и другим родственникам тех, кто находится на передовой и тех, кто погиб.
«Хочу сказать слова поддержки. Если есть какие-то вопросы, готов ответить на них. В Подмосковье сейчас почти 25 тыс. семей участников СВО, которые мы сопровождаем, помогаем решать вопросы, касающиеся и детей, и трудоустройства, и быта. Их важно решать своевременно», – отметил Воробьёв.Сотрудники подмосковного филиала в режиме «одного окна» помогают с медицинской и социальной реабилитацией, переобучением и трудоустройством, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жильё под нужды бойцов с инвалидностью. Ветеранов также вовлекают в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение. Для них организуют культурные мероприятия и встречи с молодежью.
Помимо этого, для участников СВО проводят комплексную диспансеризацию, помогают приобрести высокотехнологичные протезы и средства реабилитации. Прорабатывается вопрос о выделении автомобилей с ручным управлением. Фонд ведёт переговоры с ДОСААФ об обучении ветеранов СВО вождению таких машин.
За время работы в филиал фонда обратились более 11,5 тыс. человек. Половина из них – это бойцы, половина – члены их семей. Люди приходят как лично, так и обращаются по телефону +7 (498) 602-00-23.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Ежедневно в Фонд приходят примерно 25 человек. И это только очные обращения. Есть ещё и звонки – обрабатываем примерно 30 в день. За год к нам поступило почти 15 тыс. обращений. Главные вопросы – удостоверения ветерана боевых действий, медицинская и психологическая реабилитация», – рассказала губернатору руководитель подмосковного филиала фонда Ольга Ермакова.Среди других тем обращений – денежные выплаты, социальная поддержка, юридическая помощь, содействие в оформлении или восстановлении документов.
Губернатор поинтересовался, востребован ли реабилитационный центр «Ясенки» под Подольском, где созданы все условия для лечения бойцов.
«Да, он очень актуален, потому что некоторые ребята возвращаются из зоны СВО с тяжёлыми ранениями. Некоторые стараются провести отпуск в «Ясенках» и пройти реабилитацию. Там заезд – на 21 день. Мы помогаем оформлять все необходимые документы. Нам достаточно только заявки от бойца. Направляем запрос, и затем приходит ответ – с какой даты можно заезжать», – пояснила сотрудница филиала, майор запаса Ирина Малахова.Андрей Воробьёв отметил, что Московская область продолжает оснащать «Ясенки» всем необходимым.
«До конца года доукомплектуем его специальными тренажёрами для оказания необходимой помощи по реабилитации. И бассейн достроим – когда мы были в «Ясенках», получили такой запрос от бойцов», – поделился глава региона.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Юлия Семёнова из Солнечногорска, супруг которой погиб в зоне СВО, рассказала, что приехала по вопросу регистрации земли. Дом построен, а участок, на котором он стоит, находится в аренде. Проблему ей помогут оперативно решить в филиале фонда.
«Уже собраны все необходимые документы, в течение недели их отправят в администрацию муниципалитета и возьмут вопрос на контроль. У меня двое детей – один взрослый, а другому – всего восемь лет. Сотрудники уже выходили на меня, предлагали помощь. Я чувствую их поддержку», – призналась женщина.В подмосковном филиале работают сотрудники МФЦ, медико-социальной экспертизы, юристы, соцработники и психотерапевт. Адресную помощь оказывают координаторы. Шесть из них постоянно находятся в Красногорске, а всего в муниципалитетах их около 60.
«Я работаю в Химках. Сегодня приехала в филиал фонда вместе с жительницей этого городского округа, у которой погиб муж. На днях наш президент сказал, что будут изменения в вопросах пенсии по потере кормильца. Женщина хотела получить юридическую помощь. Сегодня мы договорились с ней приехать в Красногорск на консультацию к юристу. Такое комплексное сопровождение семей ведём постоянно. Я сама - сестра погибшего участника СВО. И большинство тех, кто работает в нашем филиале, связаны с темой спецоперации», – рассказала социальный координатор Евгения Евсеева.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фонд «Защитники Отечества» активно привлекает к работе бойцов СВО и их близких. Среди них – доброволец, бывший замкомандира батальона «БАРС-13» Виктор Исаев и Вячеслав Шевяков, который в 72 года отправился на фронт добровольцем.
Вячеслав Владимирович курировал в зоне СВО полковое ударное подразделение, активное участвовал в его подготовке. После увольнения из армии пришёл работать в филиал в Красногорск. Он также руководит проектом «Школа патриотического воспитания», провёл более 50 уроков мужества в школах, является автором шести книг.
«В фонде я уже семь месяцев. Считаю своим долгом работать там, где я нужен. Прихожу сюда каждый день в девять утра, планирую график на месяц вперёд. Практически каждый день выступаю в школах, лицеях и гимназиях с уроками мужества. Наш фонд был создан вовремя, очень многие нуждаются в его помощи», – сказал Шевяков.В каждом городском округе Подмосковья продолжают работать центры поддержки участников СВО и их семей. Там решается ряд других важных вопросов. Это помощь с получением места в садике, с поступлением детей в определённую школу или вуз. К решению вопросов привлекаются главы городских округов, депутаты, общественные организации, волонтёры и представители бизнеса.
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