Путин: фонд «Защитники Отечества» должен поддерживать бойцов ЧВК и добровольцев

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выступил за поддержку фондом «Защитники Отечества» бойцов ЧВК и добровольцев, участвовавших в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР до вступления республик в состав РФ.
Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с председателем этого государственного фонда, оказывающего поддержку участникам спецоперации, Анной Цивилёвой.
Президент также подчеркнул, что подавляющее большинство сотрудников фонда вкладывают душу в свою работу и знают о всех нуждах участников СВО.
Путин добавил, что фонду «Защитники Отечества» удалось собрать 3,5 тысячи заинтересованных в данной работе людей.
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Президент также подчеркнул, что подавляющее большинство сотрудников фонда вкладывают душу в свою работу и знают о всех нуждах участников СВО.
Путин добавил, что фонду «Защитники Отечества» удалось собрать 3,5 тысячи заинтересованных в данной работе людей.
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Анастасия Чинкова