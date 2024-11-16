В Подмосковье за год нашли останки 388 павших в ходе Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба Администрации Можайского округа
В Подмосковье прошла торжественная церемония закрытия «Вахты памяти 2024». Она состоялась в государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике в Можайском городском округе. Поисковики и организаторы мероприятия подвели итоги минувшего сезона.
«В этом сезоне благодаря нашим поисковикам удалось найти останки 388 павших в ходе Великой Отечественной войны бойцов, большинство из которых с почестями были преданы земле. Также установлена судьба 19 человек», — поделилась министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.Она добавила, что в Подмосковье действует 113 поисковых организаций с более чем 3000 участников, которые не только отправляются в экспедиции, но и работают в архивах.
За прошедший сезон подмосковные поисковики провели более 380 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны, 94 из них прошли в Московской области. По всей стране и на территории союзных государств ими обнаружены останки свыше 380 воинов.
Поисковики также отыскали родственников 10 красноармейцев, близким передали их личные вещи и солдатские медальоны. Семьи погибших в годы Великой Отечественной выступили на мероприятии с благодарностями в адрес волонтеров.
К примеру, в мае 2024 года к поисковикам обратились родные пропавшего без вести Алексея Моисеевича Фисюна. Вскоре оказалось, что в документах допустили ошибку в фамилии, потому родственникам не удавалось узнать что-либо о нем. Выяснилось, что Алексей Моисеевич погиб в сентябре 1941 года в бою за д. Садки Ельнического р-на Смоленской области.
«Мы выражаем огромную благодарность поисковикам, ведь пока ведется такая работа, память будет жить вечно! В течение долгих лет мы искали нашего прадеда, и наконец-то у нас появилась хотя бы какая-то информация. Для нас это очень важно. Огромное спасибо!», - сказала правнучка бойца Дарья Тишкова.Читайте также:
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