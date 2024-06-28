В подмосковной дерене Шилово установят новое освещение

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Новое уличное освещение установят в деревне Шилово Рузского городского округа, работы проведут в рамках губернаторского проекта «Светлый город», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
«На улично-дорожной сети в деревне Шилово будет уставлен 21 светильник и 21 опора освещения. Протяженность линии наружного освещения составит 800 метров», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что до конца текущего года по проекту «Светлый город» в населённых пунктах Московской области планируется установить около десяти тысяч светильников и свыше четырёх тысяч опор для них. Общая протяжённость новых линий наружного освещения составит более 306 километров. В годовой план вошли 158 улиц, 36 дворов и 22 общественные территории.
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