Фото: пресс-служба Филиппа Науменко
В Реутове до конца лета осталось благоустроить 11 дворов из 16 запланированных. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Филиппа Науменко.
«В муниципалитете проводятся работы по замене асфальтового покрытия и бортовых камней на придомовых территориях. Всего в планах в этом году – благоустройство дворов по 16 адресам. По пяти из них работы уже завершены, ещё 11 дворов приведут в порядок до конца лета», – рассказал главный эксперт отдела благоустройства администрации Реутова Рустам Халиуллин.По его словам, окончены работы во дворах по адресам ул. Ашхабадская, 21; ул. Комсомольская д. 7; ул. Советская д. 6, 8; пр. Мира, д. 13, 17, 29 и 31.
До конца летнего периода осталось привести в порядок дворы в пр. Садовый, на ул. Гагарина, Дзержинского, Комсомольская, Новая, Советская, Строителей и Мира.
Читайте также:
В Реутове приступили к реконструкции теплосетей
Фестиваль «Город танцует в парках» в Реутове посетили 3,5 тысячи человек
В Реутове обсудили помощь участникам СВО
Лора Луганская