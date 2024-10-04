В подмосковной деревне Мизиново построят блочно-модульную котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Современную блочно-модульную котельную мощностью 6 МВт построят в деревне Мизиново Лосино-Петровского городского округа, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В обязанности подрядчика входит выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, строительство котельной и поставка туда всего необходимого оборудования. Завершение работ намечено на 2025 год», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 149 миллионов 217 тысяч 889 рублей 54 копейки, заявки принимаются до 14 октября. Строительство котельной будет финансироваться из бюджетов Московской области и Лосино-Петровского округа.
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