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В Щёлкове в этом году обустроят две «народные тропы»

14 марта 2024, 17:55
Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Две тропинки обустроят для удобства пешеходов в Щёлкове в рамках подмосковной программы «Пешком», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Программа «Пешком» превращает привычные тропинки в пешеходные маршруты. Это позволяет облегчить прогулки и улучшить внешний вид нашего округа», — отметил глава округа Андрей Булгаков.
Обустроить в городе Щёлково планируется тропинку протяжённостью 50 метров на улице Неделина и тропинку длиной 65 метров у дома №2Б на проспекте 60 лет Октября. Всего в этом году в округе заасфальтированными пешеходными дорожками станут 15 «народных троп».


В администрации муниципалитета также напомнили, что за минувшие три года в округе Щёлково благоустроили 122 тропинки.

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#щёлково
#благоустройство
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SpaceX потеряла Starship во время испытательного полета
SpaceX сообщила о потере корабля Starship во время испытательного полета
14 марта 2024, 18:15

Фото: iStock/Alexyz3d

Космический корабль Starship, разрабатываемый компанией SpaceX для миссий на Луну и Марс, испытал неудачу в своем третьем тестовом полете.
По данным прямой трансляции на сайте YouTube, связь с аппаратом потеряли на 49-й минуте полета в момент его входа в атмосферу на высоте 77 км.

Запуск корабля с тестовой площадки в Бока-Чика, Техас, состоялся в 09:25 по местному времени Восточного побережья США (16:25 по московскому времени). SpaceX отмечала успешное начало полета, подчеркивая идеальную работу всех 33 двигателей Raptor первой ступени Super Heavy.

Корабль также успешно вышел на орбиту. Ожидалось, что тестовый полет продлится около часа, в течение которого планировалось провести тестирование двигателей, а также других систем корабля в космосе.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США обратилось к компании SpaceX Илона Маска с предложением сделать разрабатываемый космический корабль Starship государственной собственностью, что позволило бы Пентагону использовать его для «важных и потенциально опасных миссий» без необходимости заключения дополнительных контрактов.

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#маска
#площадки
#рф
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В Подмосковье наладили бесперебойную работу электроэнергии в 300 домах
14 марта 2024, 17:55

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Под контролем ГУСТ МО налажена бесперебойная работа электроэнергии в более 300 домах Московской области. Об этом сообщила главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В большинстве случае перебои случаются из-за неисправностей в электрических сетях, резкого роста потребления или износа оборудования.

«С начала года правляющие компании отработали 355 задач по устранению перебоев в подаче электрической энергии в дома Подмосковья. Так, работу провели в Подольске на улицах Литейная, дом №6А, Маштакова, дом №5А, на улице Тепличная в доме №7, Ульяновых, дом №5, Циолковского, дом №14, а также на улице Большая Серпуховская и в поселке Поливаново», — поделились в пресс-службе ведомство.

Стоит отметить, что при неисправности подачи электроэнергии в многоэтажном доме житель может обратить в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО или управляющую компанию, ответственную за его МКД.

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#подмосковье
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На строительстве обхода посёлка Октябрьский завершают основные работы
14 марта 2024, 17:36

Фото: Наталья Лымарь

Обход посёлка Октябрьский строят на участке трассы М-5 «Урал» в городском округе Люберцы, основные работы на объекте близятся к завершению, передаёт корреспондент Наталья Лымарь.
В частности, возведено восемь мостов и путепроводов, уложено уже 75 процентов асфальта. Строительство продолжается на участке у посёлка Мирный.

«Это пересечение нашей автомобильной дороги М5 «Урал» с Южно-Лыткаринской автодорогой, в перспективе здесь будет транспортная развязка, соединяющая две эти магистрали», — сообщил замначальника отдела капитального строительства компании «Центравтомагистраль» Михаил Сафран.
Обход посёлка Октябрьский будет восьмиполосным — по четыре полосы движения в каждом направлении. Эта дорога упростит передвижение для транзитного транспорта и разгрузит улицы в посёлках Мирный и Октябрьский и в деревне Островцы.

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#строительство
#люберцы
#дорога
#дорогимо
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Бесплатные путёвки в лагерь в этом году получат более 10 тыс детей из Подмосковья
14 марта 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 10 тысяч юных жителей Московской области обеспечат путёвками в детские лагеря рамках детской оздоровительной кампании текущего года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Оздоровительная кампания для детей стартовала в январе. За это время уже более 500 ребят провели каникулы в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском округе. Путёвки будут предоставлены и на период апрельских каникул. Всего бесплатными путёвками в лагерь мы обеспечим в этом году свыше 10 тысяч детей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Людмилы Болатаевой.
В ведомстве уточнили, что бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря Московской области предоставляют детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам, детям участников специальной военной операции и детям из малообеспеченных семей.

В настоящее время заявки на такие путёвки подали около трёх тысяч человек. Заявления принимаются на подмосковном портале госуслуг.

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#московская область
#подмосковье
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#минсоцразвития мо
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Режиссер Кончаловский рассказал о важности участия молодежи в выборах
14 марта 2024, 17:00

Фото: Радио 1

Режиссер, член Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский поделился каким образом люди могут повлиять на то, что будет происходит в России. Об этом сообщила корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова.
Егор Кончаловский отметил, что «мы все коллективно отвечаем за то, что будет происходить с нашей страной».

« Мы сами должны выбрать руководство страны, которое будет эту страну продвигать, развивать, строить, защищать и приводить в порядок. Это огромное количество работы. И, конечно, выборы – это прямой путь к тому, чтобы на выборах победил тот, кто тебе близок. Я свои выборы все в этом смысле сделал давно уже. Мне кажется, что выборы являются инструментом, который консолидирует общество. А нашему обществу, на мой взгляд, сегодня очень важно понять, что без единения, без консолидации, без ощущения плеча друг друга, нам будет очень трудно выжить в яростном и зачастую враждебном мире, который сегодня рисуется на ближайшие, наверное, десятилетия. И это единение чувствуется», — заключил режиссер.

Он также добавил, что свою роль в объединение страны сыграла специальная военная операция. По его словам, благодаря ей люди стали менее равнодушными к тому, что их окружает.

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#подмосковье
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Главнокомандующий ВСУ объявил о ротации войск на запорожском направлении
Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил о ротации войск на запорожском направлении
14 марта 2024, 16:52

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о проведении ротации военных подразделений на направлении в Запорожье.
Сообщение об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ВСУ смогли успешно начать смену подразделений в Запорожье, несмотря на сложную обстановку на всей линии фронта. Сырский подчеркнул, что главная цель ротации - замена военных подразделений, которые длительное время находились на передовой линии обороны.

«Это поможет успокоить обстановку и положительно скажется на духовно-психологическом настроении», — подчеркнул главком ВСУ.
Он также сообщил о насыщенных боях в районе Работино и Вербового.

Ранее Сырский отметил, что противостояние беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стало одним из приоритетных вопросов. По его мнению, страна, которая сможет выиграть в гонке по применению РЭБ, обретет преимущества в конфликте.

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#всу
#запорожье
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Предпринимателям Подмосковья расскажут, как избежать выгорания
14 марта 2024, 16:47

Фото: iStock/SIphotography

Бесплатный онлайн-семинар на тему «Как в бизнесе не выгореть в ноль еще до того, как будут высокие показатели. Ловушки и лайфхаки для мозга» проведут для предпринимателей Московской области в четверг, 21 марта, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Участникам вебинара расскажут, как планировать рабочий процесс и управлять бизнесом из отпуска. С какими преградами придётся встретится на пути к успеху и как контролировать своё состояние в различных обстоятельствах. В рамках вебинара состоится интерактивное взаимодействие со слушателями», — говорится в сообщении.
Вебинар проведёт игропрактик, бизнес-коуч Виктория Алексеева. Для участия в занятии необходимо заполнить анкету и зарегистрироваться. Ссылка на вебинар придёт на электронную почту.

Регистрация открыта до пяти вечера 20 марта. Сам вебинар начнётся на следующий день в 13:00. Мероприятие организует подмосковный центр «Мой бизнес».

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#московская область
#подмосковье
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В Общественной палате Подмосковья рассказали о защите от мошенников при использовании ДЭГ
14 марта 2024, 16:37

Фото: iStock/scyther5

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) предоставляет избирателям максимально удобный способ принять участие в выборах, все данные надёжно защищены от мошенников. При этом если избиратель хочет дополнительно обезопасить себя, он может предпринять несколько простых шагов. О них рассказала председатель комиссии Общественной палаты Московской области по открытости власти, информационной политике и коммуникациям Мария Большакова, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Первое, что может сделать сам участник ДЭГ, это использовать для голосования отечественный браузер. Потому что степень его защищённости выше, чем у любого другого. Я бы выбрала «Яндекс.Браузер» последней модели», — казала Большакова.
Она также напомнила, что для голосования нужно будет войти в свою учётную запись на портале госуслуг. Здесь используется двухфазная идентификация с подтверждением кода, присланного по СМС.

«Госуслуги — это достаточно защищённая система. Просто не надо игнорировать эти способы защиты. Поэтому заходите на госуслуги и не забудьте зарядить свой телефон, чтобы оставаться на связи. Перейдите на специальный сайт vybory.gov.ru и действуйте по инструкции. Там просто четыре шага», — пояснила Большакова.
Кроме того, после голосования он порекомендовала скопировать и сохранить то, что получилось, чтобы свериться с результатами.

Мария Большакова подчеркнула, что ДЭГ — современная и надёжная система. И использование её в Московской области указывает на высокую степень цифрового развития региона.

Выборы президента Российской Федерации будут проводиться 15, 16 и 17 марта. Голосование в режиме онлайн будет открыто с 8 утра 15 числа до 20:00 17 числа.

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#московская область
#подмосковье
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В Петербурге задержали трёх граждан, помогавшим украинским телефонным мошенникам
14 марта 2024, 16:32

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Полицейские Санкт-Петербурга вычислили и задержали трёх системных администраторов. Они обеспечивали работу электронных устройств для подмены телефонных номеров в интересах колл-центров, расположенных на территории Украины.
Сначала по подозрению в совершении преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, был задержан 16-летний юноша, обладающий техническими навыками, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Как установили следователи, свою «подработку» с оплатой в криптовалюте он нашёл в теневом сегменте интернета. Его обязанностью было поддержание работоспособности оборудования, которое выводило на экраны телефонов абонентов подменных номеров якобы российских операторов, тогда как на самом деле звонок приходил с территории Украины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали ещё двух сообщников преступника. Они выполняли функции системных администраторов на таких же условиях. Один из задержанных каждую неделю получал из Москвы около трёх тысяч сим-карт, которые распределял между подельниками. Все фигуранты обвиняются по статье 195 (мошенничество). В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать лиц, причастных к преступной схеме.

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#рф
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