В Щёлкове в этом году обустроят две «народные тропы»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Две тропинки обустроят для удобства пешеходов в Щёлкове в рамках подмосковной программы «Пешком», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Программа «Пешком» превращает привычные тропинки в пешеходные маршруты. Это позволяет облегчить прогулки и улучшить внешний вид нашего округа», — отметил глава округа Андрей Булгаков.Обустроить в городе Щёлково планируется тропинку протяжённостью 50 метров на улице Неделина и тропинку длиной 65 метров у дома №2Б на проспекте 60 лет Октября. Всего в этом году в округе заасфальтированными пешеходными дорожками станут 15 «народных троп».
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Лев Каштанов