В подмосковной деревне Зарудня установят уличное освещение

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Системы уличного освещения установят в деревне Зарудня городского круга Коломна, работы проведут в рамках реализации проекта «Светлый город», сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«На улицах Зарудни установят 36 уличных фонарей, на которых разместят 98 светильников», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что проект «Светлый город» по строительству и капремонту систем наружного освещения реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва с 2017 года. В этом году на территории региона планируется установить свыше 4 тысяч опор освещения и около 10 тысяч светильников. В частности, новые системы освещения появятся в 36 дворах, на 22 общественных территориях и 158 улицах.
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