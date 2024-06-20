В Серпухове завершили благоустройство Северного сквера

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Работы по благоустройству Северного сквера завершились в городском округе Серпухов, теперь сквер стал ещё одной точкой притяжения для жителей и гостей муниципалитета, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
«В рамках благоустройства в сквере установили качели, скамейки, обновили систему уличного освещения и проложили пешеходные дорожки», — говорится в сообщении.Кроме того, в сквере установили детскую игровую площадку с множеством разнообразных элементов и безопасным покрытием.
Благоустройство в сквере проводили по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».
Ранее губернатор Московской области Андрей объявил, что благоустройство парка Мира в Коломне завершится в августе.
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