В подмосковной ГАИ дали пошаговую инструкцию по восстановлению водительских прав

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Потеряв водительское удостоверение, не стоит впадать в панику. Нужно помнить, что ничего страшного не произошло, заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Подмосковья. Там дали пошаговую инструкцию для восстановления прав.
«Если документы украдены, нужно написать заявление в полицию. Затем следует подать заявление на восстановление водительского удостоверения. Это можно сделать в Госавтоинспекции, МФЦ или через приложение «Госуслуги», – отметили в ведомстве.Помимо этого, необходимо оплатить госпошлину.
Если водитель хочет обновить сроки действия прав и продлить его ещё на 10 лет, он должен будет подготовить медицинскую справку по форме № 003-В/у.
Получить новое водительское удостоверение можно в удобном для водителя отделении ГАИ.
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