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В подмосковной ГАИ дали пошаговую инструкцию по восстановлению водительских прав

Фото: iStock / SergeiGorin

Фото: iStock / SergeiGorin

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Потеряв водительское удостоверение, не стоит впадать в панику. Нужно помнить, что ничего страшного не произошло, заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Подмосковья. Там дали пошаговую инструкцию для восстановления прав.
«Если документы украдены, нужно написать заявление в полицию. Затем следует подать заявление на восстановление водительского удостоверения. Это можно сделать в Госавтоинспекции, МФЦ или через приложение «Госуслуги», – отметили в ведомстве.
Помимо этого, необходимо оплатить госпошлину.



Если водитель хочет обновить сроки действия прав и продлить его ещё на 10 лет, он должен будет подготовить медицинскую справку по форме № 003-В/у.
Получить новое водительское удостоверение можно в удобном для водителя отделении ГАИ.

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#московская область
Приём заявок на премию «Хрустальный компас» завершится 10 февраля
27 января 2025, 12:54

Фото: istockphoto.com/Stefan_Alfonso

В России продолжается приём заявок на соискание национальной премии «Хрустальный компас» за проекты и достижения в области науки, культуры и просветительской деятельности. Премия проводится каждый год под эгидой Русского географического общества, в этом году заявки будут приниматься до 10 февраля, сообщает пресс-служба «Хрустального компаса».
«Премия присуждается в девяти основных и двух спецноминациях. В число основных номинаций вошли: «Просвещение», «Научное достижение», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Издание», «Путешествие и экспедиция», «Фоторабота» и «Гражданская позиция», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специальными номинациями стали «Лучший региональный проект» и «Признание общественности».

Подробная информация о премии «Хрустальный компас» размещена на сайте проекта.

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Губернатор Воробьёв объявил об отставке Волошина и представил врио главы Химок
27 января 2025, 12:41

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил о досрочном уходе с поста главы городского округа Химки Дмитрия Волошина. Исполнять обязанности главы администрации муниципалитета будет Елена Землякова.
«Что касается кадровых изменений, то Дмитрий Владимирович Волошин, который возглавлял городской округ Химки с 2016 года, переходит на другую ответственную работу. Обязанности главы исполняет Елена Владимировна Землякова. Елена Владимировна, мы вас все хорошо знаем. Я знал вас больше как финансиста, но оказалось, что вы прошли большую муниципальную работу и в Пушкинской городском округе, и в Дзержинском. Я это очень ценю», – сказал губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Воробьёв назвал Химки большим и заметным муниципалитетом с большим количеством проблем.
«Проблем достаточно у всех. Важно держать темп и своевременно обеспечивать всё то, что ждут от нас жители. Химки – город, который примыкает к Москве. Безусловно, мы должны соответствовать и по чистоте, и по порядку, и главное – по коммуникациям с жителями. Дмитрия Владимировича хочу поблагодарить. Он добросовестно и результативно работал», – отметил Воробьёв.
Одним из самых заметных направлений работы в Химках Воробьёв назвал модернизацию системы теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Волошин досрочно покинул должность главы городского округа Химки. Его отставку принял Совет депутатов муниципалитета.

Елена Землякова с 2020 по 2024 годы занимала должность первого замминистра экономики и финансов Московской области, а в 2024 и 2025 годах – первого заместителя. До этого работала на различных должностях в Мытищах, Пушкинском городском округе и Дзержинском.

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В округе Кашира снесли аварийный дом на восемь квартир
27 января 2025, 12:17

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в посёлке Топканово городского округа Кашире, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Шлакоблочный жилой дом общей площадью немногим более 485 квадратных метров, располагавшийся по адресу: посёлок Топканово, Парковая улица, 6, был построен в 1963 году. В связи с физическим и моральным износом дом признали аварийным, жильцов из расположенных там восьми квартир расселили, а само здание внесли в список на ликвидацию и в четвёртом квартале 2024 года снесли», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В настоящее время участок, который занимал дом, полностью освобождён от здания и строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа Кашира пока не приняла.

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В Подмосковье в 2025 году капитально отремонтируют кровли более 2,1 тыс. домов
27 января 2025, 12:05

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Обновление кровель проведут в наступившем году в 2169 многоквартирных домах Московской области в рамках реализации программы по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«В 2024 году в Московской области было отремонтировано 823 кровли, а в этом году планируется обновление более 2 тысяч крыш многоквартирных домов», — сказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Он добавил, что всего с начала реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области было отремонтировано уже 10,6 тыс. крыш.

Отмечается, что ремонт кровель в Подмосковье проводится с соблюдением всех норм безопасности. Участок работ около дома огораживается сигнальными лентами, рабочие обеспечиваются касками и страховочными тросами, а также проходят инструктаж и заполняют журналы по технике безопасности.

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Подмосковная система «Безопасный регион» помогла раскрыть за год 3,5 тыс. преступлений
Система «Безопасный регион» помогла раскрыть за год 3,5 тыс. преступлений
27 января 2025, 11:51

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Благодаря системе «Безопасный регион» в Подмосковье в прошлом году удалось раскрыть более 3,5 тыс. преступлений. Об этом стало известно на заседании коллегии Главного управления МВД России по Московской области, в котором принял участие губернатор региона Андрей Воробьёв.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В ходе заседания подвели итоги деятельности ведомства за 2024 год, поставили задачи на 2025-й и наградили отличившихся сотрудников.
«На органах власти лежит огромная ответственность за благополучие жителей, состояние экономики и инфраструктуры, безопасность в каждой отрасли и на каждой территории. Необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении. Одно из них – система «Безопасный регион». Это более 150 тыс. видеокамер, 40 тыс. их которых – с функцией распознавания лиц. В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. С их помощью раскрывается большое количество преступлений», – рассказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2024-м в области установили 17,4 тыс. камер системы «Безопасный регион», в планах на этот год – установить ещё 10 тыс.
«В местах расположения камер преступность существенно снизилась. При применении системы «Безопасный регион» раскрыто более 3,5 тыс. преступлений, то есть почти на четверть больше показателей 2023 года. Выявлено 4 тыс. административных правонарушений», – отметил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Помимо этого, в прошлом году в Подмосковье на 2% сократилось количество автоаварий, на 3% уменьшилось число пострадавших в ДТП, погибших – также на 3%.

Воробьёв назвал одной из приоритетных задач наведение порядка в сфере торговли, в частности – ликвидацию незаконных нестационарных торговых объектов.
«Мы ставим себе задачу убрать нестационарные объекты, которые работают, нарушая закон – не платят налоги, реализуют сомнительную продукцию и услуги. портят вид наших территорий. Но важно отметить, что мы ни в коем случае не будем ущемлять права МСП, когда бизнес ведётся честно и законно, – подчеркнул губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что в регионе учтено более 9,5 тыс. объектов нестационарной торговли на государственной и муниципальной земле, еще более 25 тыс. – на частной.
«Это значительно превышает потребности населения. Поэтому мы будем наводить здесь порядок. Сейчас строим новые микрорайоны со специально выделенным первым этажом для оказания услуг и цивилизованной торговли», – заявил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В ходе заседания Воробьёв поблагодарил коллег за помощь участникам спецоперации.
«Мы едины в стремлении помочь фронту, передать бойцам всё самое необходимое для Победы. Вы знаете, что у Московской области, как и у других регионов, на передовой есть именные полки, спецподразделения, которые нуждаются в нашей заботе и поддержке. Хотел поблагодарить Росгвардию, весь личный состав за очень заметную вовлеченность в эту работу», – сказал губернатор.
На заседании также было подчёркнуто, что в этом году продолжится обновление материально-технической базы Главного управления МВД Московской области.

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В каширском ЖК «Радужный» поставили на кадастр два дома на 249 квартир
27 января 2025, 11:39

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Две девятиэтажные новостройки на 249 квартир, возведённые в жилом комплексе «Радужный» в Кашире, получили кадастровые номера, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«На кадастр поставили дома по адресу: Кашира, улица 8 Марта, д.20 и д.20 корпус 1. Теперь хозяева квартир могут официально оформить свои права собственности, зарегистрироваться на этой жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады», — говорится в сообщении.
Каждый из девятиэтажных домов состоит из трёх секций. Цокольные этажи предназначены для коммерческих предприятий: там можно открыть магазины, аптеки, кафе и пр. На территории жилого комплекса обустроена парковка, а также установлены спортивная и детская площадки.

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Правительство проиндексирует соцвыплаты на 9,5% в феврале
27 января 2025, 11:28

Фото: istockphoto/blinow61

Российский кабмин проиндексирует свыше 40 социальных выплат различного рода, начиная с 1 февраля. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Отмечено, что индексация затронет ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, чернобыльцев, а также Героев России и Труда, инвалидов и семей с детьми.

«Материнский капитал на первого ребенка превысит 690 тыс. рублей, на второго и последующих — 912 тыс.», — сказал Мишустин.
Кроме того, проиндексируют страховые выплаты работающим и неработающим пенсионерам до уровня фактической инфляции за прошлый год.

Мишустин резюмировал, что в федеральном бюджете и Социальном фонде есть необходимые средства для выполнения обязательств перед россиянами.

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«Роботоподобный воин»: Психолог назвала главную причину кризиса среднего возраста у мужчин
Психолог Тур: суицид и кризис среднего возраста у мужчин происходят из-за стыда
27 января 2025, 11:23

Фото: istockphoto/Marjan_Apostolovic

В России практика посещения психолога стала привычной, но такими услугами, как правило, пользуются женщины, а мужчины остаются скептиками, не веря в свое ментальное выздоровление. Почему так происходит?
Психолог, психосоматолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» объяснила, что мужчины избегают психологов из-за стереотипа «сильного мужчины».
«Мальчика с детства воспитывают по этому стереотипу: нельзя жаловаться, плакать, проявлять эмоции, потому что ты уже якобы не будешь похож на сильного мужчину. Мальчик вырастает, но созданный в голове стереотип продолжает существовать, и любое отклонение от условной нормы является поводом для наказания. Это же сопровождается стыдом: стыдно показать чувства, прослезиться или заплакать. И получается, что роботоподобный воин идет решать проблемы, обеспечивать безопасность, зарабатывать деньги, но никто не спрашивает, что он чувствует», — сказала эксперт.

По ее словам, следование такому стереотипу не позволяет никаких отклонений от искусственной правды.
«Конечно, сильный мужчина издревле боролся за выживание семьи. Но погашение эмоций никак не связано с выживанием. И вот это «нельзя» — поражение мальчика стыдом, который потом переходит во взрослую жизнь. Стыд опасен, потому что он мутирует внутри психики и заставляет ее меняться. Мужчина не может переступить через себя, потому что там есть психические блоки», — отметила специалист.

Тур добавила, что эта блокировка чувств приводит к повышению депрессии, к остроте кризиса среднего возраста и риску суицидов среди мужчин.
«Если не у психолога, то первый путь — дома проживать свои эмоции, проговаривать, что произошло за день», — заключила психолог.

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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 200 человек
27 января 2025, 11:21

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Более 200 человек переселили из 80 аварийных помещений в семи округах Московской области за минувшую неделю, эта работа проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
«На прошлой неделе из 80 помещений в аварийном жилом фонде в городских округах Бронницы, Одинцовский, Шатура, Павлово-Посадский, Ступино, Пущино и Пушкинский расселили 203 человека. Общая площадь расселённых помещений составила более 3,5 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.
Переселенцам из аварийного жилья предоставили квартиры в новостройках, на вторичном рынке или вручили жилищные сертификаты, позволяющие самостоятельно приобрести квартиру в любом районе Московской области.

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