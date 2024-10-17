В подмосковной Ивантеевке пройдёт интерактивное представление «Гореть звездой»

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic
Во дворце спорта «Олимп» города Ивантеевка г. о. Пушкинский Московской области 19 октября пройдёт интерактивное образовательное представление «Гореть звездой». Мероприятие организовано и проводится командой Общероссийской общественной организации «Российского общества первой помощи».
Основной целью данного представления является популяризация необходимости оказания первой помощи нуждающимся. Жителям Подмосковья также расскажут и покажут, как можно и нужно обучаться этому на практике. акция приурочена к Всемирному дню «Запусти сердце», который в России проводят при поддержке министерства здравоохранения РФ совместно Национальный совет по
реанимации и Российское общество первой помощи.
В команде, реализующей проект, задействованы учащиеся образовательных организаций Московской области, включая команду-победитель Московского областного регионального чемпионата по первой помощи Всероссийского проекта «Первая помощь» Движения первых в 2023 году, команды-победители Муниципальных чемпионатов по первой помощи (г.о. Пушкино, Дмитров, Фрязино) 2024 года, преподаватели первой помощи, волонтеры и инструкторы первой помощи, добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей, волонтеры ВОД «Волонтеры-медики».
Особым участником команды является Надежда Румянцева, награжденная медалью «Волонтеры России» за работу в пунктах стабилизации раненых города Курска.
В программе представления интерактивные спектакли и выступления на тему первой помощи, а также обучающий флешмоб, когда до сотни инструкторов будут проводить алгоритм сердечно- лёгочной реанимации синхронно на арене спорткомплекса. Проведут мероприятие председатель и первый заместитель председателя Московского областного регионального отделения «Российского общества первой помощи» Павел и Мария Ильины.
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реанимации и Российское общество первой помощи.
В команде, реализующей проект, задействованы учащиеся образовательных организаций Московской области, включая команду-победитель Московского областного регионального чемпионата по первой помощи Всероссийского проекта «Первая помощь» Движения первых в 2023 году, команды-победители Муниципальных чемпионатов по первой помощи (г.о. Пушкино, Дмитров, Фрязино) 2024 года, преподаватели первой помощи, волонтеры и инструкторы первой помощи, добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей, волонтеры ВОД «Волонтеры-медики».
Особым участником команды является Надежда Румянцева, награжденная медалью «Волонтеры России» за работу в пунктах стабилизации раненых города Курска.
В программе представления интерактивные спектакли и выступления на тему первой помощи, а также обучающий флешмоб, когда до сотни инструкторов будут проводить алгоритм сердечно- лёгочной реанимации синхронно на арене спорткомплекса. Проведут мероприятие председатель и первый заместитель председателя Московского областного регионального отделения «Российского общества первой помощи» Павел и Мария Ильины.
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Александр Бойцов