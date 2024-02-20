В подмосковной Купавне рухнула крыша «Пятёрочки» - видео

Фото: очевидцы
Крыша магазина «Пятерочка» обрушилась в подмосковной Старой Купавне. Об этом сообщил телеграм-канал «112» со ссылкой на источник.
Инцидент произошёл на улице Октябрьской. По предварительным данным, в результате обрушения кровли никто не пострадал. Отмечается, что сотрудники магазина вовремя заметили, что потолочные балки стали прогибаться. После этого работники вывели покупателей на улицу. Практически сразу 250 квадратных метров крыши обрушились.
Предварительно, причиной происшествия стало большое количество снега. Крышу планировали почистить в ближайшие дни.
На месте уже работают экстренные службы. Точные причины происшествия уточняются.
Видео: очевидцы
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Предварительно, причиной происшествия стало большое количество снега. Крышу планировали почистить в ближайшие дни.
Видео: очевидцы
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Екатерина Шмакова