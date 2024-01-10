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Спасатели помогли трём пострадавшим в ДТП на Луцинском шоссе в Подмосковье

10 января 2024, 14:36
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Грузовик столкнулся с легковой машиной «УАЗ-Патриот» на 3-м км Луцинского шоссе в Одинцовском округе, водителя и двух пассажиров легковушки выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.

«Лобовое столкновение автомобилей произошло 9 января. В экстренную областную Службу-112 позвонил один из участников аварии. Спасатели обнаружили, что водителя «УАЗ-Патриот» зажало в салоне, помощь также была нужна двум его пассажирам. Работники Мособлпожспаса отключили аккумулятор смятой машины во избежание пожара, затем с помощью гидравлики разблокировали водителя. А следом достали пассажиров», — говорится в сообщении.
Водителю легковой машины помощь медиков не понадобилась, а пассажиров с подозрением на травмы разной степени тяжести передали врачам для дальнейшей госпитализации. Водитель грузовика в ДТП не пострадал.

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В Крыму мальчик отказался измерять температуру и откусил часть градусника
10 января 2024, 15:00

Фото: istockphoto / Rafael Abdrakhmanov

В Крыму детсадовец отказался измерять температуру и откусил часть градусника, передает телеграм-канал «Mash на волне».
Инцидент произошел в Сакском районе полуострова. Уточняется, что мама ребенка решила измерить ему температуру, так как он плохо себя чувствовал.

Однако, детсадовец сопротивлялся и постоянно вырывался из рук. В какой-то момент, мама отвлекалась и в это время, ребенок откусил кусок колбы с ртутью, разжевал, выплюнул, а содержимое проглотил.

Ребенка оператиыно привезли в больницу. Известно, что в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

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#ребёнок
#мать
#инцидент
#болезнь
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Годовалая девочка проглотила 13 лампочек от елочной гирлянды
10 января 2024, 14:40

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

В Белоруссии годовалая девочка проглотила 13 лампочек от елочной гирлянды.
Белорусским врачам удалось спасти жизнь девочке, которая проглотила лампочки от новогодней гирлянды. Пресс-служба управления здравоохранения Гродно передает, что пострадавшая поступила в медучреждение на новогодних праздниках.

Уточняется, что в больницу ребенка доставили родители, они думали, что она проглотила несколько лампочек от гирлянды. Обследования показали, что у девочки в кишечнике находятся более 10 инородных тел.

Все лампочки оказались целыми, поэтому врачи не стали экстренно оперировать пострадавшую. Девочка осталась под наблюдением. Медики решили выждать, пока инородные предметы естественным путем выйдут из организма ребенка.

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#врачи
#женщина
#девочка
#новый год
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26-летняя мать умершего от «подбрасываний» младенца назвала настоящую причину смерти
В Татарстане арестована мать, которая затрясла ребенка до смерти
10 января 2024, 14:35

Фото: istock / globalmoments

В Татарстане задержали женщину, которая «подбрасывала» четырёхмесячного малыша, в результате чего он умер. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на

Ранее сообщалось, что младенец умер от кровоизлияния спинного мозга шейного отдела позвоночника. Мать ребенка и ее сожителя задержали. На допросе женщина призналась, что ребенок сильно плакал, она не могла его успокоить и начала сильно трясти. Из-за этого ребенок перестал подавать признаки жизни.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Матери грозит до 15 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Анапе проверят блогера из-за видео с поцелуем в губы с 12-летней дочерью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ребёнок
#дело
#смерть
#уголовное дело
#женщина
#младенец
#мать
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В Сите рецидивист изнасиловал девушек и заставил их заняться сексом на камеру
10 января 2024, 14:32

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Хабаровском крае рецидивист изнасиловал двух девушек, а затем, под угрозой смерти, заставил их заняться друг с другом сексом на камеру, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, шокирующее происшествие случилось в хабаровском посёлке Сита. Ранее судимый мужчина затащил к себе в автомобиль 18-летнюю девушку и 16-летнего подростка.

Сперва он изнасиловал обеих жертв, а затем, угрожая задушить их шнурками, заставил пленниц заниматься друг с другом сексом на камеру.

Насильника задержали правоохранители. Выяснилось, что ранее он уже был судим за разбой и изнасилование.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, сопряжённые с другим тяжким преступлением против личности. Теперь ему грозит от 25 лет лишения свободы.

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#уголовное изнасилование
#тюрьма
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В Каменске-Уральском женщина насмерть замёрзла на улице
10 января 2024, 14:22

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Свердловской области обнаружили насмерть замёрзшую женщину, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
По информации СМИ, происшествия случилось ранним утром 8 января.

Жителя города Каменск-Уральский нашли во дворе дома №8 по улице Шестакова еле живую женщину. В тот момент она ещё подавала признаки жизни.

Пострадавшую занесли в подъезд, однако, спасти ей жизнь не удалось.

По словам Горелых, смерть женщины не носит криминальный характер. При этом, установить её личность и разыскать родственников пока что не удалось.

Как отметили в Следственном комитете по региону, женщина скончалась в результате переохлаждения.

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#смерть
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#мвд
#холод
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Мэра Кургана Ситникову отправили в отставку
10 января 2024, 14:22

Фото: istockphoto / Zolnierek

Мэр Кургана Елена Ситникова была отправлена в отставку по собственному желанию. Такое решение в среду, 10 января, приняли депутаты Курганской гордумы.
Уточним, что ранее Курганский городской суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. По словам пресс-секретаря местного городского суда, Ситникова должна прийти по вызову следователя или в суд.

Также, ей запретили встречи со свидетелями по уголовному делу, при этом с близкими людьми встречаться разрешается.

Напомним, что Елену Ситникову обвиняют в халатности, которая привела к гибели двух и более человек. Информация о ее задержании появилась в конце предыдущего года. Известно, что к ней пришли следователи московского управления.

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В Анапе проверят блогера из-за видео с поцелуем в губы с 12-летней дочерью.

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#суд
#следователи
#курганская область
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В Анапе проверят блогера из-за видео с поцелуем в губы с 12-летней дочерью
МВД проверит блогера из Анапы из-за видео с поцелуем в губы с 12-летней дочкой
10 января 2024, 14:01

Фото: istock / Dzurag

Сотрудники правоохранительных органов проверят анапского блогера «Есть только папа», куда он выкладывает видеоролики, на которых целует свою 12-летнюю дочь в губы. Об этом сообщает телеграм-канал ГУМВД по Краснодарскому краю.

Блогер публикует видео, где, основываясь на сохранившихся скриншотах, целует в губы свою дочь, вместе с ней покупает прокладки и средства для интимной гигиены.

«Подписчики блогера из Анапы в социальной сети высказывают опасения по поводу его публикаций, касающихся дочери. Полиция проверит информацию о возможном совершении противоправного деяния в отношении 12-летней девочки», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина уведомила, что юристы и психологи ознакамливаются с контентом канала. Спустя время она добавила, что мужчина удалил все видеоролики в своем профиле YouTube и сменил название страницы в TikTok.

Мизулина написала в своем телеграм-канале, что теперь блогер угрожает пользователем, смущенным его контентом, уголовной ответственностью за клевету. Она обратила внимание, что органам опеки нужно внимательно ​присмотреться к отцу девочки.

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#полиция
#мужчина
#блогер
#youtube
#ребёнок
#мвд
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Сербского певца Петара Мартича выдворили из РФ за пропаганду наркотиков
10 января 2024, 13:57

Фото: iStock/gorodenkoff

Сербского исполнителя, основателя группы «Пасош» Петара Мартича выдворили из России за пропаганду наркотиков, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 30-летний Мартич является гражданином Сербии. С 2002 года он начал учиться в московской школе, а с 2014 — выпускать музыку в России.

Певец выпустил несколько треков в рамках проекта «прыгай киска», основал рок-группу «Пасош», написал два три альбома, один из которых он сделал совместно со своей бывшей девушкой Анной Зосимовой.

В творчестве исполнителя усмотрели пропаганду наркотиков. Сегодня Никулинский суд Москвы признал Мартича виновным по этой статье, приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей, а также к выдворению из России.

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#суд
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#рок
#наркотики
#сербия
#россия
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В Татарстане задержали школьника, готовившего массовое убийство одноклассников
10 января 2024, 13:08

Фото: istock / AlexRaths

В Татарстане задержали 15-летнего школьника, который готовил массовое убийство одноклассников.
Как сообщает телеграм-канал Mash, дома у 15-летнего ученика кукморской средней школы № 4 полицейский нашли два ножа, топор, баллончик, тактические перчатки, балаклаву и записи с детальным описанием плана убийства сверстников. Подросток читал сведенья о массовых убийствах в учебных заведения, учился изготавливать самодельное взрывное устройство, искал, где найти оружие.

По информации источников, у школьника были проблемы со слухом — он стеснялся слухового аппарата и даже отрастил волосы, чтобы его скрыть.

5 января Следственный комитет возбудил дело о подготовке к убийству двух и более лиц.

До этого сообщалось, что на Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#убийство
#подросток
#школы
#оружие
#уголовное
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