Спасатели помогли трём пострадавшим в ДТП на Луцинском шоссе в Подмосковье

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Грузовик столкнулся с легковой машиной «УАЗ-Патриот» на 3-м км Луцинского шоссе в Одинцовском округе, водителя и двух пассажиров легковушки выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Лобовое столкновение автомобилей произошло 9 января. В экстренную областную Службу-112 позвонил один из участников аварии. Спасатели обнаружили, что водителя «УАЗ-Патриот» зажало в салоне, помощь также была нужна двум его пассажирам. Работники Мособлпожспаса отключили аккумулятор смятой машины во избежание пожара, затем с помощью гидравлики разблокировали водителя. А следом достали пассажиров», — говорится в сообщении.Водителю легковой машины помощь медиков не понадобилась, а пассажиров с подозрением на травмы разной степени тяжести передали врачам для дальнейшей госпитализации. Водитель грузовика в ДТП не пострадал.
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