В подмосковной службе спасения рассказали о самых необычных новогодних звонках

Фото: пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112
В новогодние праздники в подмосковную службу спасения «112» поступило необычно много экстренных вызовов. Обращения охватывали широкий спектр ситуаций – от связанных с пиротехникой травм до курьёзов с животными, сообщили в пресс-службе Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.
«Множество вызовов было связано с пиротехникой. Пострадавшие получали от взрывов петард ожоги и повреждения конечностей. Поступали сообщения о пожарах на балконах из-за неправильного использования пиротехнических изделий. В некоторых случаях петарды запускали в людей, и это приводило к травмам, в том числе на детских площадках и во дворах. Ожоги случались и при использовании бенгальских огней. Один мужчина лишился фаланг пальцев», – говорится в сообщении.Немало вызовов в праздничную неделю касалось домашних и сельскохозяйственных животных. Так, из зоопарка «Мечта» поступило сообщение о побеге нескольких страусов. Зафиксировано обращение о краже коров с частной фермы. А жительница Шатуры просила помочь кошке, застрявшей, по её словам, «где-то в шкафу».
«Операторы обрабатывали и другие необычные обращения. Например, один житель Подмосковья просил помочь ему вернуть деньги за невкусную шаурму, а другой – отремонтировать стиральную машину», – добавили в пресс-службе.Ну а первым на номер «112» ровно в 00:02 с новогодним поздравлением позвонил житель Балашихи. После этого операторы получили более 50 аналогичных звонков из разных городов – Сергиева Посада, Серпухова, Егорьевска, Котельников, Люберец, Коломны и других.
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Лора Луганская