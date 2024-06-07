В подмосковной усадьбе «Большие Вяземы» проходит «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

Фото: музей-заповедник А.С.Пушкина Вяземы-Захарово
Литературный фестиваль стал ежегодной летней традицией Подмосковья, он проводится уже в четвёртый раз, и не перестаёт удивлять своим масштабом и яркостью.
В прошлом году фестиваль посетили более двух тысяч человек, которые остались не просто довольны, а восхищены.
Фото: музей-заповедник А.С.Пушкина Вяземы-Захарово
Зрители смогли насладиться спектаклем «Хулиган. Исповедь» с Сергеем Безруковым в главной роли, послушали выступления Екатерины Гусевой и группы «Пятеро», Сергея Маковецкого и романтичной пары: Антона Лаврентьева и Алины Астровской.
На малой сцене выступали Елизавета Арзамасова, Юлия Мамочева и Ольга Сычёва. Также своими стихами делились поэтические проекты, например, Литературная Гостиная Дмитрия Кравченко.
В этом году на фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», который пройдет в усадьбе «Большие Вяземы» государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина, по сообщению министерства культуры и туризма Московской области, выступят народные артисты, актёры театра и кино, поэты и музыканты: Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк, Екатерина Хлебникова и Мария Меженная, Мария Мирай, Меги Гогитидзе.
Фото: музей-заповедник А.С.Пушкина Вяземы-Захарово
Само мероприятие будет вести радиоведущий Дмитрий Ленский.
Для гостей будут проводить мастер-классы и лектории по разным направлениям Юлия Мамочева, Сергей Друзьяк, Инна Поцелуева, Алексей Фляжников и другие известные люди.
Корреспонденту «Радио 1» удалось пообщаться с поэтами Литературной Гостиной Дмитрия Кравченко, которые так же, как и в прошлом году, будут выступать на сцене фестиваля.
Фото: Радио 1
Организаторы фестиваля: Министерство культуры и туризма Московской области, ГАУК МО «Креативное бюро «Регион», ГАУК МО «Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина».
Мероприятие будет проходить три дня: 7, 8, 9 июня.
Фото: музей-заповедник А.С.Пушкина Вяземы-Захарово
Полную программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте музея-заповедника А.С. Пушкина.
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«Было очень здорово, мы сидели и слушали как заворожённые, несмотря на дождливую погоду», — поделилась своими впечатлениями гостья прошлогоднего фестиваля.
Фото: музей-заповедник А.С.Пушкина Вяземы-Захарово
Зрители смогли насладиться спектаклем «Хулиган. Исповедь» с Сергеем Безруковым в главной роли, послушали выступления Екатерины Гусевой и группы «Пятеро», Сергея Маковецкого и романтичной пары: Антона Лаврентьева и Алины Астровской.
На малой сцене выступали Елизавета Арзамасова, Юлия Мамочева и Ольга Сычёва. Также своими стихами делились поэтические проекты, например, Литературная Гостиная Дмитрия Кравченко.
В этом году на фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», который пройдет в усадьбе «Большие Вяземы» государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина, по сообщению министерства культуры и туризма Московской области, выступят народные артисты, актёры театра и кино, поэты и музыканты: Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк, Екатерина Хлебникова и Мария Меженная, Мария Мирай, Меги Гогитидзе.
Фото: музей-заповедник А.С.Пушкина Вяземы-Захарово
Само мероприятие будет вести радиоведущий Дмитрий Ленский.
Для гостей будут проводить мастер-классы и лектории по разным направлениям Юлия Мамочева, Сергей Друзьяк, Инна Поцелуева, Алексей Фляжников и другие известные люди.
Корреспонденту «Радио 1» удалось пообщаться с поэтами Литературной Гостиной Дмитрия Кравченко, которые так же, как и в прошлом году, будут выступать на сцене фестиваля.
Фото: Радио 1
«Мы в предвкушении! Новое место интригует и даже волнует. Фестиваль всегда проходил очень ярко, так что в этом году мы не сомневаемся в том, что всё пройдёт на высоком уровне! Каждый наш поэт подготовил свою прекрасную программу, мы очень ждём зрителей!» — поделилась поэт и заместитель руководителя Литературной Гостиной Дмитрия Кравченко Алина Савенко.Своими эмоциями от приближающегося выступления поделились и другие участники проекта.
«Так здорово, что устраиваются такие мероприятия, на которых люди могут насладиться искусством, мы рады принимать участие в таком!», — сказала поэт Литературной Гостиной Дмитрия Кравченко Юлия Анохина.
Организаторы фестиваля: Министерство культуры и туризма Московской области, ГАУК МО «Креативное бюро «Регион», ГАУК МО «Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина».
Мероприятие будет проходить три дня: 7, 8, 9 июня.
Фото: музей-заповедник А.С.Пушкина Вяземы-Захарово
Полную программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте музея-заповедника А.С. Пушкина.
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Анастасия Бондарева