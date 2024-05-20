В Подмосковье на фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» выступят народные артисты

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
На литературном фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» в Подмосковье выступят народные артисты России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» пройдет в усадьбе «Большие Вяземы» государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина.
Завершится фестиваль 9 июня. Полную программу всех дней фестиваля можно найти на официальном сайте проекта.
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«7 июня откроется фестиваль с моноспектакля народного артиста России Константина Райкина «Самое любимое», в котором он прочтет стихи Александра Пушкина, Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова и Осипа Мандельштама. 8 июня на сцене выступит Виктор Сухоруков со спектаклем «Счастливые дни», представляющим монолог о людях и испытаниях, которые они проходят в течение жизни.Также 8 июня состоится музыкально-драматический мультимедийный проект артистов и музыкантов содружества «САМи», — поделились в пресс-службе.
Завершится фестиваль 9 июня. Полную программу всех дней фестиваля можно найти на официальном сайте проекта.
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Мира Полтева