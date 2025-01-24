В подмосковном агрохолдинге рассказали о новых гибридах томатов и сроках посадки

Фото: «Агрофирма Партнёр»
Российские садоводы и огородники уже в январе начинают готовиться к посадкам рассады будущего урожая. Они выбирают семена и гибриды, подходящие им по вкусу, урожайности, срокам созревания и другим характеристикам.
Фото: «Агрофирма Партнёр»
В Подмосковье семеноводством занимаются сразу несколько агрохолдингов, в том числе селекционно-семеноводческая компания «Агрофирма Партнёр», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
За последние годы компания выпустила много сортов и гибридов томатов. Сейчас в ассортименте производителя – более 230 позиций томатов, уже зарегистрированных в Росреестре.
«В этом сезоне производитель представил новинки, среди которых – раннеспелый томат «ЧЕРРИ АЛЕСЯ F1» с фруктовым вкусом; сочный и мясистый томат «СЕЛЬЧАНКА F1» с плодами насыщенного оранжевого цвета; яркие томаты цилиндрической формы с изящным носиком «ПОКЕР F1» и «СИЕСТА F1»; «праздничный» томат красного цвета с размытыми золотистыми штрихами «ФЕСТИВАЛЬ F1»; тёмно-оранжевый томат «ЖАРА F1» с повышенным содержанием в плодах бета-каротина», – говорится в сообщении.Фото: «Агрофирма Партнёр»
Как отметили в министерстве, все эти гибриды отличаются высокой урожайностью, хорошо подходят для салатов, заморозки и консервирования.
«При выборе сроков посева семян томатов на рассаду нужно помнить общее правило: рассада готова к высадке в возрасте 50-60 дней. Важно понимать, где планируется выращивать помидоры – в открытом или защищённом грунте, а также учитывать, что почва при высадке растений должна прогреться до +15°С», – посоветовали эксперты «Агрофирмы Партнёр».Фото: «Агрофирма Партнёр»
При высадке томатов в открытый грунт они рекомендуют делать дуги, так как возможные возвратные заморозки могут погубить рассаду. Как правило, посев помидоров начинают с марта. Первыми на посев идут индетерминантные томаты, так как они первыми высаживаются в защищенный грунт.
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Лора Луганская