Эксперт рассказал, для кого будет полезен однодневный ОСАГО

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Краткосрочный полис ОСАГО, который со 2 марта можно оформлять на срок от одного дня до трех месяцев, может быть полезен людям, которые эпизодически пользуются автомобилями.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Радио 1» высказал руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
Он также отметил, что по закону ограничений на использований краткосрочных полисов ОСАГО нет. По словам эксперта, однодневный полис — это механизм, который позволяет создать сервис в привычном для пользователя виде, в виде подписки.
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«Например, это могут быть дачники. То есть, люди, которые, допустим, ездят на выходные на дачу. Почему бы им не купить, например, полис на два дня? То есть категорий, которые захотят приобретать такие однодневные полисы, на самом деле, довольно много. Начиная от таксистов, заканчивая дачниками. Но именно рынок покажет, кто именно станет основной целевой аудиторией вот такого механизма», — заявил Шкуматов.
«То есть, человек заключает, допустим, однодневные договоры ОСАГО, но в реальности для него это будет выглядеть как подписка на сервис. А как это устроено внутри, я думаю, что автомобилистов мало должно волновать. Это именно возможность подписки на услугу с очень гибким интервалом времени», — подчеркнул Шкуматов.Согласно проекту ЦБ, стоимость полисов ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев не сможет превышать цену обычного годового полиса для данного автовладельца. При расчете цены коротких полисов страховщики должны будут применять понижающий коэффициент срока действия договора. Также на стоимость будут влиять возраст и опыт водителя, территория и другие факторы.
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Артем Кузьмин