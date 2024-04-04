В финале Кубка России подмосковные гандболисты сыграют против ЦСКА

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Чеховские медведи» сыграют с ЦСКА в «Финале четырёх» Кубка России по гандболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Игра состоится 13 апреля между двумя гандбольными командами.
Стоит отметить, что в этот же день пройдет матч между «Пермскими медведями» и краснодарским СКИФом.
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«Матчи «Чеховских медведей» и ЦСКА болельщики и гандбольные специалисты нарекли «гандбольной классикой России». Эта игра будет очень интересной и непредсказуемой. Несмотря на то, что несколько дней назад мы обыграли «столичных армейцев» после череды неудач, наши подмосковные гандболисты не должны расслабляться, подойти к игре с максимальным настроем и трезвой головой», – поделился гендиректор клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов.
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Мира Полтева