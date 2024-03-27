«Чемпионат»: ХК ЦСКА определился с новым главным тренером на сезон-2024/2025

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Новым главным тренером ХК ЦСКА в сезоне-2024/2025 станет Илья Воробьев. Об этом сообщает издание «Чемпионат».
Контракт нынешнего главного тренера армейцев Сергея Федорова заканчивается 30 апреля 2024 года, его сменит новый лидер команды.
В сезоне-2023/24 ЦСКА неудачно завершил борьбу за Кубок Гагарина в первом раунде, уступив в серии «Локомотиву» (1-4).
За время своей рабочей карьеры Илья Воробьев возглавлял СКА и сборную России.
Ранее сообщалось, что участники и зрители товарищеского матча между сборными Франции и Чили, который прошел на стадионе «Велодром» во французском Марселе, почтили память жертв теракта в Красногорске.
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В сезоне-2023/24 ЦСКА неудачно завершил борьбу за Кубок Гагарина в первом раунде, уступив в серии «Локомотиву» (1-4).
Ранее сообщалось, что участники и зрители товарищеского матча между сборными Франции и Чили, который прошел на стадионе «Велодром» во французском Марселе, почтили память жертв теракта в Красногорске.
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Мария Федоровцева