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Экс-голкипер ЦСКА Новиков: Надо выпустить сильнейших на матч с Сербией

21 марта 2024, 15:46
Фото: istockphoto.com/Pixfly

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил о том, что на матч с Сербией должны выйти сильнейшие футболисты сборной России.
«Давно нам не противостоял такой сильный соперник. У сербов в составе есть много топовых футболистов, которые играют в сильнейших лигах. Если они выставят основу, то это будет очень интересно. Карпину надо выпустить с первых минут всех, кого он считает самыми сильными футболистами страны», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Он добавил, что это также покажет и болельщикам самых сильных игроков нашей страны, особенно после стольких изменений и ротаций.


Новиков выразил уверенность, что матч будет интересным, однако спрогнозировать его исход, по словам эксперта, очень сложно.

Ранее футбольный эксперт Алексей Стрепетов заявил, что сербы в товарищеском матче с россиянами продемонстрируют полную отдачу, и нашей сборной надо быть к этому готовой.

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Футболист Сенников спрогнозировал удачную игру сборной РФ в матче с Сербией
21 марта 2024, 15:54

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что ожидает от сборной России удачной игры в матче с сербами.
«Сборная России должна сегодня удачно сыграть. Все основные силы команды в строю. Если будет оптимальный состав, то должны как минимум не проиграть», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сенников.

Он добавил, что российские легионеры также обязаны выйти на поле и повести за собой всю команду, поскольку матч очень важный и сложный.

Матч сборных России и Сербии состоится сегодня в 20:00 по московскому времени в Москве.

Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил о том, что на матч с Сербией должны выйти сильнейшие футболисты сборной России.

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#спорт
#россия
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#сборная россии
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Подмосковная сборная по настольному теннису впервые взяла серебро чемпионата России
21 марта 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области впервые в истории выиграла серебряные медали командных соревнований чемпионата России по настольному теннису. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«В финале команда Подмосковья уступила соперникам из Оренбургской области. Третье место заняли теннисисты из Санкт-Петербурга и Башкирии. За команду Московской области на чемпионате выступали Алексей Жуков, Артур Абусев, Лев Волин, Рамиль Мутыгуллин и Вячеслав Кривошеев», – говорится в сообщении.
Чемпионат России по настольному теннису проходит с 17 по 24 марта в Санкт-Петербурге.

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Московская область выиграла «серебро» первенства России по водному поло
21 марта 2024, 13:21

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Подмосковья завоевала «серебро» на первенстве России по водному поло. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по водному поло среди девушек до 16 лет проходило с 18 по 20 марта в Нижегородской области на базе СК «Дельфин».

«На пути к пьедесталу сборная Подмосковья уверенно обыграла команду Волгоградской области со счетом 21:3. В финальной схватке подмосковные ватерполистки уступили лишь 1 очко хозяйкам финала, команде «Дельфин» из Нижегородской области, таким образом завоевав серебряные медали соревнований», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в соревнованиях принимали участие команды из Московской, Нижегородской, Волгоградской, Астраханской, Челябинской, Ленинградской областей, ХМАО-Югры и Москвы.

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Чернышенко оценил условия участия россиян в Олимпиаде, которые выдвинул МОК
21 марта 2024, 11:10

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко оценил условия участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2024. Его слова приводит РИА Новости.
По мнению Чернышенко, созданные Международным олимпийским комитетом (МОК) для российских спортсменов условия таковы, что мало кто реально сможет поехать и отобраться на Олимпиаду. При этом, зампред считает, что тем, кто все же получит допуск на спортивное мероприятие, обязательно стоит ехать и участвовать.

«Если официально подтвердится, что МОК снимает условия, по которым имеющие допуск спортсмены должны осудить СВО, то никаких юридических препятствий для того, чтобы спортсмены поехали на Олимпиаду, не будет», — отметил Чернышенко.

Ранее сообщалось, что МОК выдвигал условие, что россияне, желающие принять участие в летней Олимпиаде, должны будут публично осудить специальную военную операцию (СВО), а возможно даже, оформить подобные заявления в письменном виде.

Кроме этого, МОК утвердил флаг и гимн для российских и белорусских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Флаг лишен национальной привязки в цветах, а в гимне отсутствуют какие-либо слова. Форма спортсменов также должна быть нейтральной, без использования цветов своей страны.

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#париж
#спортсмены
#олимпиада 2024
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Российский бомбардир Овечкин превзошёл ещё один рекорд великого Гретцки
21 марта 2024, 10:46

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В матче против «Калшари Флэймз» российский нападающий Александр Овечкин забросил две шайбы. Эта встреча стала 639-й в карьере игрока, в которой он сумел отличиться хотя бы один раз.
По этому показателю российский бомбардир превзошёл великого канадца Уэйна Гретцки, у которого таких матчей 638, передаёт Спортбокс.ру. Теперь новй рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству игр с заброшенными шайбами принадлежит Овечкину. За всю историю заокеанской лиги только четыре игрока забивали голы в 600 и более матчах. Кроме Овечкина и Гретцки, это Горди Хоу (635 шайб) и Яромир Ягр (623). Пятёрку лучших по этому показателю замыкает Марсель Дионн, остановившийся на отметке 561 игра с заброшенными шайбами.

Отметку в 500 игр с голами в НХЛ преодолели всего лишь 16 хоккеистов. Из ныне действующих игроков к этому своеобразному «клубу 500» ближе всех подобрался Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз». На его счету 471 матч, в которых он отметился заброшенными шайбами. До результата Овечкина ему, конечно, далеко.

В следующей игре против «Торонто Мэйпл Лифс» российский нападающий снова отметился дублем. В последних 17 играх капитан «Вашингтона» забил 10 голов. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет 49 шайб. Уже в следующем сезоне погоня Александра за «вечным» достижением великого канадца может увенчаться успехом.

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#хоккей
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Гандболисты клуба «Чеховские медведи» вышли в «Финал четырёх» Кубка России
21 марта 2024, 10:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда подмосковного клуба «Чеховские медведи» завоевала выход в «Финал четырёх» Кубка России по гандболу благодаря успешной игре в четвертьфинале, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Чеховские медведи» одержали две победы в четвертьфинале. Второй матч, определивший выход подмосковной команды в «Финал четырёх», состоялся во дворе спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова в Чехове. Противниками подмосковной команды стал «Акбузат» из Уфы. Матч закончился со счётом 41:31 в пользу хозяев площадки», — говорится в сообщении.
«Чеховские медведи» стали третьей командой, вышедшей в «Финал четырёх». Ранее право сражаться там завоевали команды ЦСКА и СКИФ. Четвёртый финалист определится в матче между «Зенитом» и «Пермскими медведями».
«Финал четырёх» Кубка России по гандболу среди мужчин будет проходить 13 и 14 апреля.

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#гандбол
#чеховские медведи
#кубок россии
#спорт
#минспорта мо
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Экс-тренер «Локомотива» Билялетдинов заявил о пользе Дзюбы для команды
20 марта 2024, 18:01

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов заявил, что 35-летний форвард Артём Дзюба не является обузой для команды, а наоборот, может принести пользу.
«Если на этой позиции нужен человек с высокой скоростью, то к Дзюбе претензии. Сейчас скорость — не его конек. Но если строить комбинационную игру против соперника, который отходит назад и скоростному футболисту некуда бежать, то качества Дзюбы могут помочь», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Билялетдинов.

Он добавил, что футболист также может сбросить головой, сам реализовать, еще мелкий фол, который ускользнёт от судьи.

Ранее бразильский помощник Сергея Семака в тренерском штабе «Зенита» Вильям Оливейра позитивно охарактеризовал 17-летнего вингера Педро, отметив, что спортсмен обладает качествами, которые могут помочь команде.

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#спорт
#скорость
#спортсмен
#футболист
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Футбольный эксперт Стрепетов назвал сербов серьёзными соперниками в матче
20 марта 2024, 17:50

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов заявил, что сербы в товарищеском матче с россиянами продемонстрируют полную отдачу, и нашей сборной надо быть к этому готовой.
Он добавил, что все давно соскучились по матчам с сильным соперником.

«Сербия – серьёзная команда, и это мы должны соответствовать её уровню на данный момент. Вот мы и посмотрим, как на данный момент наши сильнейшие, по мнению Карпина, футболисты, сыграют с сильной и мощной командой Сербии. Спасибо руководителям сербского футбола, что они с удовольствием едут к нам в гости», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Стрепетов.

Специалист поделился, что ожидает яркого, красивого футбола в предстоящем матче.

Ранее сообщалось, что перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии объявят минуту молчания в память о спортивном журналисте и телеведущем Василии Уткине.

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#спорт
#матч
#сербия
#рф
#футбол
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«В память об Уткине»: Матч Россия – Сербия начнётся с минуты молчания
Матч сборных России и Сербии начнётся с минуты молчания в память об Уткине
20 марта 2024, 16:14

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии объявят минуту молчания в память о спортивном журналисте и телеведущем Василии Уткине. Об этом говорится в Telegram-канале национальной команды.
«Перед матчем России и Сербии на стадионе покажут видеоролик с нарезкой из комментариев Василия Уткина, также будет объявлена минута молчания», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне, 19 марта, стало известно о смерти Уткина. Он скончался на 53-м году жизни. Первым о смерти журналиста сообщил его коллега Иван Карпов. Причиной смерти мужчины стала закупорка кровеносных артерий в лёгких.

Широкая популярность пришла к Уткину в середине 90-х годов прошлого века. Тогда он работал спортивным комментатором на НТВ и «НТВ-Плюс».

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