Экс-голкипер ЦСКА Новиков: Надо выпустить сильнейших на матч с Сербией

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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил о том, что на матч с Сербией должны выйти сильнейшие футболисты сборной России.
«Давно нам не противостоял такой сильный соперник. У сербов в составе есть много топовых футболистов, которые играют в сильнейших лигах. Если они выставят основу, то это будет очень интересно. Карпину надо выпустить с первых минут всех, кого он считает самыми сильными футболистами страны», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.
Он добавил, что это также покажет и болельщикам самых сильных игроков нашей страны, особенно после стольких изменений и ротаций.
Ранее футбольный эксперт Алексей Стрепетов заявил, что сербы в товарищеском матче с россиянами продемонстрируют полную отдачу, и нашей сборной надо быть к этому готовой.
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