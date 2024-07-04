В подмосковном главке МЧС предупредили о надвигающейся непогоде

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В Подмосковье в ближайшие часы ожидается гроза с сильным ветром. О неблагоприятных погодных условиях предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Согласно прогнозу Росгидромета, 4 июля с 15 часов 30 мин до 23 часов в регионе местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 17 м/с», – подчеркнули в пресс-службе.Спасатели призвали находящихся на улице граждан быть внимательными. В случае возникновения любого происшествия следует сразу же позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб.
Ранее синоптики сообщали, что 5 июля в Московской области также ожидается сильный ливень с грозой и усилением ветра до 22-27 м/с. Местами может выпасть крупный град.
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