В подмосковном Минчистоты рассказали, как безопасно украсить подъезд

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Жители многоквартирных домов Подмосковья всегда с удовольствием украшают к Новому году общественные пространства, в том числе подъезды. Однако необходимо делать это безопасно, заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Нельзя устанавливать праздничные украшения возле эвакуационных выходов, на перилах и лестницах. Это может замедлить выход из домов в случае чрезвычайных ситуаций. Не стоит прикреплять украшения к потолку над лестницами, поскольку так возникает риск их падения. Не используйте легковоспламеняющиеся материалы – бумажные гирлянды, снежинки, фонарики, ткани и вату. Не устанавливайте свечи в общих коридорах и подъездах. Не используете гирлянды с неисправностями во избежание пожара», – посоветовали в ведомстве.Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Там также не рекомендовали размещать в подъездах украшения, которые могут привлечь грызунов и насекомых – фрукты, печенье, конфеты и так далее.
В министерстве напомнили, что следить за соблюдением противопожарных и санитарных требований, а также правил содержания общего домового имущества должны управляющие организации.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Читайте также:
Управляющие компании Подмосковья заплатят за нарушения прав граждан 3 млн. рублей
В Подмосковье перед Новым годом проведут акции по раздельном сбору мусора
В Подмосковье за год провели более 150 проверок по содержанию территорий и домов
Лора Луганская