В подмосковном Минэкологии рассказали, как распознать приближение грозы

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Гроза – частое природное явление в летний период. Люди привыкли предугадывать наступление дождя по ветру и хмурому небу, а животные и пернатые более тонко чувствуют приближение непогоды, сообщили в подмосковном Минэкологии.
«Птицы, например, могут замереть на месте или скрыться в зарослях, предчувствуя бурю. Млекопитающие перед непогодой покидают открытые пространства и ищут укрытия в лесу. Инстинкт самосохранения подсказывает им, что сильный ветер и дождь грозят их безопасности. Некоторые животные могут проявлять беспокойство за несколько часов до начала грозы. Это связано с чувствительностью к изменениям атмосферного давления и электрическим полям», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.До наших дней со времён Древней Руси дошли приметы скорого приближения ненастья. Например, ласточки перед дождём летают невысоко от земли.
Определить скорое начало грозы можно и по другим признакам. Это, например, сильная жара и испарения от земли; быстро надвигающиеся крупные кучерявые облака; резкое ощущение холода; затишье, а затем появление порывистого ветра. Цветы перед грозой начинают сильнее пахнуть, а дальние звуки кажутся более громкими.
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Лора Луганская